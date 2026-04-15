宜蘭三奇美徑 彩繪稻田呈現Q版波波草意象

宜蘭縣冬山鄉「三奇美徑」每年春夏都以不同的彩繪稻田呈現多元意象，鄉公所今年以Q版波波草為圖案，目前已曝光，可愛吸睛，賞期至6月底稻田收割時結束。

位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方一整片沒有土地重劃、約20公頃的稻田中，有1條寬約4公尺、多處S型的蜿蜒田間道路，加上沿線沒有電線桿、農舍等人造建物，視野相當開闊，號稱「宜蘭版的伯朗大道」或「三奇美徑」。每當稻子成熟時，宛如金黃色大地畫布，吸引攝影愛好者或民眾前往拍照。

冬山鄉公所今天表示，多年前赴日本茨城縣參觀當地波波草景觀後，近6年來鄉公所承租冬山火車站前土地，委託業者種植波波草，成為民眾打卡景點。因此今年「三奇美徑」的彩繪稻田，決定以黃、黑、綠3種不同稻苗，在約0.3公頃的田間呈現Q版波波草圖案。

近日彩繪稻田的圖案已清晰可見，遊客可從附近的觀景台鳥瞰，賞期至6月底稻田收割時結束。

此外，冬山鄉公所今年也將於冬山火車站前土地，再度委託業者育苗波波草，與今年的「三奇美徑」地景相互呼應，暑假將進入最佳觀賞期，成為另一個拍照打卡的好去處。