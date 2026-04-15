宜蘭縣府表揚模範及績優公務員 財稅局長劉富美推薦赴行政院受獎

宜蘭縣府今天表揚5位模範公務人員與19位績優人員，其中財政稅務局長劉富美更獲選推薦全國模範公務員、傑出人員貢獻獎選拔。她歷任環保局、社會處、勞工處、秘書處等15項主管職務，行政經驗豐富，在得獎感言說，職稱會變、業務會變，為民服務的心不會改變。

代理縣長林茂盛表示，縣政得以順利運轉，歸功於全體努力，特別是獲獎同仁並非易事，除了在工作展現卓越成果，也經常需要犧牲與家人相處時間，才能獲得榮耀，期許同仁能以他們為標竿，共同努力深耕這塊土地，推動各項施政穩健發展。

宜蘭模範公務人員5人是財政稅務局長劉富美、礁溪分局警員宋昊哲、宜蘭消防分隊長盧秉宏、衛生局科長張嘉齡、交通處技士廖信郎。其中，獲提報行政院的劉富美公務生涯36年，佛光大學管理學碩士，深耕基層，歷任環境保護局、社會處、勞工處、秘書處等單位主管及參議等15項主管職務。

她說，職務的切換，讓她不斷重新開機，但也得以開拓視野及豐富工作體驗，每次調動都是全新挑戰，感謝長官信任，也感謝工作職場上願意拉她一把，與她共事的夥伴包容協助，才能夠使她快速站穩腳步，與大家並肩同行。

此外，模範公務員宜蘭消防分隊長盧秉宏，多次在重大災難現場指揮若定，讓人印象深刻，例如去年鳳凰颱風造成蘇澳嚴重水患，他第一時間率隊挺入災區，救出8人；民權新路住宅火警及女中路機車店火警，他成功撤離住戶及受困者，臨場判斷準確，把傷害減到最低。難得的是，盧秉宏的母親任職於司法院時，也曾經榮獲模範公務員，20年前後母子分獲殊榮。

縣府另表揚19名績優人員：民政處副處長吳玟怡、建設處科長洪文言、水利資源處技正鄭凱元、教育處科長梁璋玲、社會處約聘社工督導劉振奇、地政處約聘蔡曉峯、秘書處科長黃春斌、計畫處科長薛光宗、中山國小人事室主任林孟廷、刑大警務員張敏郎、蘇澳消防分隊隊員藍炳裕、環保局科長胡璧輝、財稅局副局長蔡玉娩、動植物防疫所技士柯煥羣、宜蘭地政事務所課長潘亨鵑、大同國小幹事莊美雲、宜蘭市清潔隊代理隊長李欣穎、壯圍鄉公所課長黃志鴻、冬山鄉圖書館管理員洪雅芬。

宜蘭縣府表揚模範公務員中，財政稅務局長劉富美歷任環保局、社會處、勞工處、秘書處等15項主管職務，行政經驗豐富，她說「職稱會變、業務會變，為民服務的心不會改變」。記者戴永華／攝影

榮獲模範公務員的宜蘭消防分隊長盧秉宏，多次在重大災難現場指揮若定，讓人印象深刻。記者戴永華／攝影