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基隆看守所8名工作人員集體戒菸 帶動30名收容人跟進

聯合報／ 記者陳惠惠／台北即時報導
菸齡曾長達12年的陳淑麗，今天與成功戒菸的藝人李㼈、唐玲走進基隆看守所，鼓勵收容人參加「2026戒菸就贏」比賽。圖／董氏基金會提供
菸齡曾長達12年的陳淑麗，今天與成功戒菸的藝人李㼈、唐玲走進基隆看守所，鼓勵收容人參加「2026戒菸就贏」比賽。圖／董氏基金會提供

戒菸是讓自己自由、家人感受你愛他們最簡單的方法」、「不要怕，只要敢報名、戒菸成功就在眼前。」藝人李㼈、唐玲和和陳淑麗今天一同走入基隆看守所，除為參與法務部矯正署「2026戒菸就贏」比賽的8位看守所人員加油打氣，還向現場30多位參加戒菸門診的收容人宣導戒菸。

基隆看守所積極響應法務部矯正署「2026戒菸就贏比賽」，8位看守所同仁率先報名，除考量健康因素，有人因家中新生兒報到，想給家人和自己一個更健康的環境，也有人是希望給步入青春期的孩子一個好榜樣，甚至有人很務實地想到物價高漲、荷包縮水，希望能省錢，並以身作則帶動鼓勵收容人踴躍報名參與〪

基隆看守所所長溫瑞祥說，看守所收容人雖然來去短暫，但我們不放棄任何一個人。成功戒菸收容人組不但有機會抽中獎金8萬元，還有3萬元及6千元等7個專屬獎項，令他開心的是，所內有8位同仁率先報名戒菸比賽，以身作則帶動風氣，逾30名收容人主動參加戒菸門診且考慮報名戒菸比賽。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，矯正署自2010年起主動會舉辦「收容人戒菸就贏比賽」，並積極提供各項戒菸獎勵措施，活動推出後，101年入監吸菸率94%、入監後吸菸率83%，114年底最新資料顯示，入監吸菸率83%、入監後吸菸率降至71%〪透過「戒菸就贏」比賽，法務部已幫助8300收容人成功戒菸，加上各項鼓勵配套措施助攻，收容人戒菸成功率均高達九成。

瀚翔骨科診所林志昌戒菸醫師指出，戒菸的好處是很立即的，停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原，12小時血液中一氧化碳濃度就會降至正常值。若停止吸菸2周至12周，可增加血液循環與肺部功能，1至9個月咳嗽與急促呼吸症狀會顯著改善；停止吸菸5至15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸齡曾長達12年的陳淑麗，今天與成功戒菸的藝人李㼈、唐玲走進基隆看守所，鼓勵收容人參加「2026戒菸就贏」比賽。圖／董氏基金會提供
菸齡曾長達12年的陳淑麗，今天與成功戒菸的藝人李㼈、唐玲走進基隆看守所，鼓勵收容人參加「2026戒菸就贏」比賽。圖／董氏基金會提供

戒菸 基隆

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