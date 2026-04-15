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台東總圖4月22開幕 「台東探索館」搶先試營運

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣立圖書館將於4月22日開幕營運。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館將於4月22日開幕營運。記者尤聰光／攝影

台東縣立圖書館將於4月22日開幕營運，縣長饒慶鈴今天走訪館內亮點空間「台東探索館」，提前體驗這座隱藏於總圖1樓、佔地約210坪的文化展區，並宣布將於明起試營運，邀請民眾搶先感受文化的魅力。

饒慶鈴表示，台東探索館採多媒體互動與沉浸式設計，規畫八大主題展區，內容涵蓋歷史、文學、音樂、藝術、祭儀節慶、宗教與體育等面向，是一座為台東人與來訪旅客打造的「微型博物館」。

她強調，該館不僅能讓在地居民回味地方記憶，也能讓外地旅客快速認識台東的過去、現在與未來，展現「我台東，我驕傲」的地方認同。

文化處表示，展館透過沉浸式科技與互動展示，打造兼具知識性與趣味性的參觀體驗。此外，館內也設計多項體驗式展區，包括投影、環遊景點的互動導覽，以及體育主題體驗空間，讓民眾能以身體感受地方文化與運動精神，強調參與式學習。

台東探索館總經費約4500萬元打造，透過科技與文化融合，希望提升觀展互動性，讓參觀不再只是觀看，而是能引發對「人與土地關係」的思考。無論在地居民或外地旅客，都能在其中找到屬於自己的文化連結。

縣長饒慶鈴（左）今天走訪館內亮點空間「台東探索館」，提前體驗這座隱藏於總圖1樓、佔地約210坪的文化展區。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（左）今天走訪館內亮點空間「台東探索館」，提前體驗這座隱藏於總圖1樓、佔地約210坪的文化展區。記者尤聰光／攝影

台東 饒慶鈴

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