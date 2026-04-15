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基隆捷運2階兩案並陳年底敲定 謝國樑：走麥金路多處適合開發
基隆捷運第二階段八堵到基隆火車站到底要怎麼走？基隆市府交通處日前在「基隆捷運推動專案小組」會議報告，第二階段路線目前正研議麥金路路線與台鐵路廊路線兩方案，預計年中完成期中審查，並於今年底前確定路線方案，完成可行性研究報告。
基捷運第一階段南港至八堵，全長15.9公里，從八堵往南分設SB22站（八堵）、SB21站（七堵）、SB20站（六堵）、SB19站（百福）、SB18站（五堵），路線段與車站站體大多使用道路上方；但第二階段八堵到基隆火車站路線仍未定案。
基隆市政府昨召開「基隆捷運推動專案小組」第43次會議，會中針對基隆捷運第二階段八堵到基隆可行性研究進度跨局處討論。
交通處說明，第二階段路線目前正研議麥金路路線與臺鐵路廊路線兩方案，預計今年中將完成期中審查，並於年底前確定八堵至基隆路線方案，完成可行性研究報告。
市長謝國樑表示，麥金路沿線有多處連動適合開發的地點或地區，如長庚醫院、安樂區公所、麥金路三巷一帶，可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益來補貼建設成本、提高自償能力減輕市府負擔，今年將加速二階可行性研究，讓未來能順利銜接捷運一階工程。
交通處表示，基隆捷運不只是蓋捷運，而是結合周邊開發，帶動整體城市發展，同時也讓建設更有財務支撐，期透過捷運建設，形塑更具發展潛力的都市環境，讓基隆逐步創造屬於自己的都市新風貌。
祕書長方定安指出，捷運站會依不同地區條件規劃發展方向，以車站為核心，結合商業、住宅、公共空間與綠地，讓捷運站不只是搭車的地方，而是生活機能完整的區域。
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