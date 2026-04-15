基隆捷運2階兩案並陳年底敲定 謝國樑：走麥金路多處適合開發

基隆捷運第二階段八堵到基隆火車站到底要怎麼走？基隆市府交通處日前在「基隆捷運推動專案小組」會議報告，第二階段路線目前正研議麥金路路線與台鐵路廊路線兩方案，預計年中完成期中審查，並於今年底前確定路線方案，完成可行性研究報告。

基捷運第一階段南港至八堵，全長15.9公里，從八堵往南分設SB22站（八堵）、SB21站（七堵）、SB20站（六堵）、SB19站（百福）、SB18站（五堵），路線段與車站站體大多使用道路上方；但第二階段八堵到基隆火車站路線仍未定案。

基隆市政府昨召開「基隆捷運推動專案小組」第43次會議，會中針對基隆捷運第二階段八堵到基隆可行性研究進度跨局處討論。

交通處說明，第二階段路線目前正研議麥金路路線與臺鐵路廊路線兩方案，預計今年中將完成期中審查，並於年底前確定八堵至基隆路線方案，完成可行性研究報告。

市長謝國樑表示，麥金路沿線有多處連動適合開發的地點或地區，如長庚醫院、安樂區公所、麥金路三巷一帶，可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益來補貼建設成本、提高自償能力減輕市府負擔，今年將加速二階可行性研究，讓未來能順利銜接捷運一階工程。

交通處表示，基隆捷運不只是蓋捷運，而是結合周邊開發，帶動整體城市發展，同時也讓建設更有財務支撐，期透過捷運建設，形塑更具發展潛力的都市環境，讓基隆逐步創造屬於自己的都市新風貌。

祕書長方定安指出，捷運站會依不同地區條件規劃發展方向，以車站為核心，結合商業、住宅、公共空間與綠地，讓捷運站不只是搭車的地方，而是生活機能完整的區域。

基隆市府交通處指第二階段路線目前正研議麥金路路線與台鐵路廊路線兩方案，於今年底前確定路線方案，完成可行性研究報告。圖／交通處提供