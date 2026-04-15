黑煙未平、巨響又起 台東焚化爐爭議連環爆 居民憂心再起

台東垃圾焚化爐完成歲修後重新啟用，不料一號爐於昨凌晨啟爐時傳出巨大聲響，連距離約1公里外都能清楚聽見，同時空氣品質數值也一度出現波動，再度引發地方關注。由於焚化爐近期狀況頻傳，相關問題已成為地方持續關切的焦點。

據了解，焚化爐一號爐於前天完成歲修，昨天凌晨進行啟爐作業，但過程中伴隨明顯異常噪音。有居民表示，過去只要關上門窗，聲音影響有限，但這次即使緊閉門窗，聲響仍相當明顯，與以往差異甚大，已影響日常生活。

除了噪音外，也有民眾反映近期外出時出現眼睛刺癢等不適，懷疑與空氣品質變化有關。監測資料顯示，一氧化碳濃度曾短暫升高，甚至一度超出標準值，直到昨天下午才逐步回穩。

事實上，類似情況並非首次發生。早在今年3月23日晚間，焚化爐就曾被通報疑似冒出黑煙，當時一氧化碳與二氧化硫濃度也出現超標情形，引發周邊居民不安，並受到民意代表關切。

環保局當時說明，接獲通報後即派員會同廠商進行檢測，監測結果顯示設備運作正常，並於當晚9時左右完成控制。經檢查，鍋爐本體並無異常，研判主因為垃圾含水量過高，導致燃燒不完全與反應較為劇烈，進而產生短暫異常現象。

面對近期再度出現的噪音與空汙疑慮，環保局表示，此次歲修規模較大，包含汙染防制設備與爐管皆進行全面更新，重新啟爐後需經過暖機與測試調整期，過程中數值可能出現短暫波動，但整體仍在可控範圍內；至於異常聲響，也已派員監測並要求廠商儘速改善。

不過，焚化爐自啟用以來多次出現異常情況，已引發外界質疑。部分議員指出，盡管環保單位多次強調設備與監測皆無問題，但對一般民眾而言仍難以信服，呼籲應以更公開透明的方式對外說明，釐清疑慮。

在地居民也坦言，每當類似事件發生，即便官方解釋「沒有問題」，心中仍難免感到不安；也有居民指出，焚化爐運轉以來屢傳異味與冒煙情形，生活品質受到影響，期盼政府不僅依賴數據，更應確實保障民眾呼吸的空氣安全。