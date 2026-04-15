宜蘭市區公車 17日起3天免費

聯合國訂定今年四月十七日是第一屆世界公共運輸日，宜蘭縣府昨天宣布，十七日起至十九日市區公車可免費搭乘，搭乘台灣好行特定路線，還能參加填寫問卷送咖啡的活動，完成填寫的每支門號可領一杯咖啡，總計一一二一杯，送完為止。

縣政府交通處長黃志良表示，縣府為響應聯合國政策，鼓勵搭乘大眾公共運輸、城市永續發展，接連三天的宜蘭市區公車免費搭乘（除了跨境市區公車路線、公路客運、太平山平日專車及國道客運外），減少碳排放。

此外，縣府推動台灣好行市區公車路線，凡是在四月十七日到五月三日搭乘台灣好行的礁溪線「綠十一」、冬山河線「綠二十一」，在車上掃描QR code碼並且填寫問卷，就會獲贈一張咖啡抵用券，每一個手機門號限領一張，總共一一二一杯咖啡，送完為止。

另外，宜蘭頭城鎮宗教盛事「頭城大熱鬧－媽祖文化季」，將於五月九日舉行，當天是「媽祖生」大日子。

鎮公所昨表示，今年邀請來自各地的八大媽祖「會香」，同時也把去年很受歡迎的平安吊飾，種類增加到八款，包括媽姐神轎、涼傘、神衣、令旗、符令、元寶運轉、金碗運轉、媽祖籤詩等，文創飾品小巧可愛，過香爐後將於活動當天發放給鑽轎腳信眾。