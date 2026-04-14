「共讀基隆24HR」成果展開幕 21店家展現基隆閱讀日常

基隆市文化觀光局推動「共讀基隆24HR」計畫，在基隆文化中心的成果展今天開幕，邀請參與的21家業者，共同展示推動閱讀的成績。副市長邱佩琳說，從圖書館到獨立書店，再延伸至咖啡館、藝文空間，成果展是溫暖的職人聚會，也展現出基隆閱讀日常的無限可能。

基隆市文化觀光局3年前開始推動共讀基隆24HR計畫，成果展今天開幕時播放共讀基隆成果紀錄片，透過鏡頭呈現21家店家過去一年中，如何將閱讀種子撒在基隆的各個角落。

今天也邀請三組參與代表上台分享心路歷程，「悅讀組」書店代表說，因計畫支持讓書店能延續深夜燈火，並透過「深夜魚市走讀」等創新活動，帶領民眾在午夜的港都體驗不一樣的閱讀與生活。

「書香組」代表提到，透過計畫有機會跟街區夥伴合作共創，碰撞出不同的閱讀行動方案，讓閱讀種子深入鄰里。「跨閱組」則是將閱讀元素自然帶入店家營運，讓咖啡廳不只喝咖啡，更能讀一本書或參與講座，看見客人拿起推薦書目時的專注神情，就是推動計畫最實質的回饋與動力。

邱佩琳致詞時說，古人常說「書中自有顏如玉，書中自有黃金屋」，過去多數人努力讀書求取功名，起心動念往往是為了個人利益的「利己」。今天在活動現場聽見基隆青年的分享，看到了完全不同的價值觀。

邱佩琳舉例，包含一間讓機車騎士會特地停下來造訪的感動咖啡店，以及將絕美「鈴蘭燈」、將傳統餅店完美結合的創新設計，這些年輕人所做的一切，都是基於「利他」精神。她也感謝用心整合年輕人的推手，讓這些原本以為只能在雜誌上看到的絕美燈飾與設計，能真實呈現在眾人眼前。

這場展覽展至4月26日，文化觀光局長江亭玫指出，除了靜態展區呈現城市閱讀網絡的樣貌，民眾還能現場領取首度亮相的「共讀基隆散步手冊」，按圖索驥走訪這些溫暖的閱讀角落。

文觀局在周末推出的「共讀講堂」，以及響應世界閱讀日的「益書菌透卡」拍照活動，也將在展覽期間同步登場，透過一張張透卡與鏡頭，邀請市民重新詮釋眼中的基隆與閱讀，讓這份熱潮持續延燒。相關資訊可上基隆市文化觀光局官網（www.klccab.gov.tw）或臉書「共讀基隆」粉絲專頁查詢，或電洽(02)2422-4170轉分機702。

「共讀基隆24HR」計畫成果展今在基隆文化中心開幕，基隆市副市長邱佩琳（前）感謝參與業者展現基隆閱讀日常的無限可能。圖／基隆市文化觀光局提供

「共讀基隆24HR」計畫成果展今在基隆文化中心開幕，基隆市副市長邱佩琳感謝參與業者展現基隆閱讀日常的無限可能。圖／基隆市文化觀光局提供

「共讀基隆24HR」計畫成果展今在基隆文化中心開幕，基隆市副市長邱佩琳（前左）感謝參與業者展現基隆閱讀日常的無限可能。圖／基隆市文化觀光局提供

「共讀基隆24HR」計畫成果展今在基隆文化中心開幕，基隆市副市長邱佩琳（前左）感謝參與業者展現基隆閱讀日常的無限可能。圖／基隆市文化觀光局提供