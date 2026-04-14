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中橫流芳橋路段落石 車輛一度受阻幸無人傷亡
中橫台8線173.8k至174k流芳橋路段今天傍晚發生落石，幸未造成人員傷亡，但有多輛車受阻；公路局太魯閣工務段派出人員和機具處理，晚間6時20分搶通，受困山區的車輛順利下山。
花蓮縣警察局新城分局表示，今天下午5時許，獲報在中橫公路流芳橋路段有落石自上邊坡滾落於道路上，員警會同交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段人員、機具趕往現場處理，因落石持續掉落，警方在事發道路前後實施交通管制，以維護行車安全。
東區養護工程分局表示，經清理後，在晚間6時20分搶通，因而受阻的車輛也順利下山。
新城警分局指出，近日太魯閣國家公園山區天候不穩定，鬆動的土石恐易滾落，呼籲用路人行經中橫公路山區道路時，應提高警覺，如發現零星小落石、沙塵掉落或聽見不尋常聲響，很可能是落石的前兆，應迅速遠離該區域，切勿停留在原地觀察或下車移石。
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