快訊

起飛前5小時取消！墨爾本-台北「機門遭空橋碰撞」 華航急安排替代航班

「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

中橫流芳橋路段落石 車輛一度受阻幸無人傷亡

中央社／ 記者李先鳳花蓮縣14日電

中橫台8線173.8k至174k流芳橋路段今天傍晚發生落石，幸未造成人員傷亡，但有多輛車受阻；公路局太魯閣工務段派出人員和機具處理，晚間6時20分搶通，受困山區的車輛順利下山。

花蓮縣警察局新城分局表示，今天下午5時許，獲報在中橫公路流芳橋路段有落石自上邊坡滾落於道路上，員警會同交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段人員、機具趕往現場處理，因落石持續掉落，警方在事發道路前後實施交通管制，以維護行車安全。

東區養護工程分局表示，經清理後，在晚間6時20分搶通，因而受阻的車輛也順利下山。

新城警分局指出，近日太魯閣國家公園山區天候不穩定，鬆動的土石恐易滾落，呼籲用路人行經中橫公路山區道路時，應提高警覺，如發現零星小落石、沙塵掉落或聽見不尋常聲響，很可能是落石的前兆，應迅速遠離該區域，切勿停留在原地觀察或下車移石。

太魯閣國家公園 落石 中橫

延伸閱讀

宜蘭石城車站驚傳男子闖入軌道 遭區間車撞擊身亡

貨櫃曳引車疑急煞翻覆 台61線大園段事故處理中

注意！台61大園段貨櫃車翻覆 南下車道暫無法通行

台鐵乘客行動電源起火 新竹-內灣區間車延誤32分鐘

相關新聞

早期開發社區難停車、檢舉達人惹怨 基市府盤點公有地設停車場

基隆市中山區中平街一帶停車空間不足，市議員施偉政今天為居民發聲，指因出現「檢舉達人」，讓收到罰單的民眾氣憤又無奈。市府交通處表示，已成功爭取釋出國有空地，提供約60席停車空間，後續會再盤點空地，逐步從供給面紓解當地居民停車壓力。

逛基隆廟口熱門停車地點「信二立體停車場」公告招商 市府期待服務升級

基隆市信二立體停車場ROT招商案今天公告招標，基市府交通處今天表示，歡迎符合資格廠商投標。市府期待透過ROT案導入民間專業能力與資源，全面升級停車場設備與管理流程，官商攜手共創智慧便利城市。

頭城媽祖文化季結合母親節慶祝 8大媽祖會香、鑽轎腳送吊飾掀高潮

宜蘭頭城鎮宗教盛事「頭城大熱鬧-媽祖文化季」5月9日舉行，當天是「媽祖生」。鎮公所今天宣傳活動表示，此次活動更盛以往，請到來自各地的八大媽祖會香，安排上百組社區團隊及陣頭遶境，炒熱氣氛，沿途鑽轎腳發放平安吊飾；晚上「媽祖之夜」席開150桌，表揚模範母親，千人餐宴看表演、吃美食。

首屆世界公共運輸日 宜蘭市區公車17日起連3天免費搭、填問卷送咖啡

聯合國訂定今年4月17日是第一屆世界公共運輸日，宜蘭縣政府配合活動祭出好康，今天宣布自4月17日起至19日，宜蘭市區公車通通免費搭乘，搭乘台灣好行特定路線，還能參加填寫問卷送咖啡活動，完成填寫的每支門號可領1杯咖啡，1121杯送完為止。

氣溫飆升 花蓮吉安垃圾場除臭防火

花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場去年九月曾發生火災，近日因氣溫升高散發異味，周邊居民提心吊膽。鄉公所表示，已加強灑水降溫、二十四小時監控，並規畫設置溫度感測與警報設備，降低火災風險。

茶渣變美妝、棉紙畫藝術！宜蘭綠博「聲歷奇境」廢材轉生商品有賣點

宜蘭綠色博覽會「聲歷奇境」休農館是一座以「聲景結合地景」特色展館，遊客在這裡可聽到極光下的爆裂聲、沙漠風嘯等，悠遊在龜山島的浪漫牛奶海。代理縣長林茂盛今天化身代言人，品嘗員山鄉二湖鳳梨乾，見證農業剩餘資材如何轉身成為各種產品，最後還可以把獨有的嚴選伴手禮帶回家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。