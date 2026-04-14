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早期開發社區難停車、檢舉達人惹怨 基市府盤點公有地設停車場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中平街日前有拖板車駛入，並因路旁停車進退維谷，造成交通受阻。圖／取自基隆市議員施偉政臉書
基隆市中平街日前有拖板車駛入，並因路旁停車進退維谷，造成交通受阻。圖／取自基隆市議員施偉政臉書

基隆市中山區中平街一帶停車空間不足，市議員施偉政今天為居民發聲，指因出現「檢舉達人」，讓收到罰單的民眾氣憤又無奈。市府交通處表示，已成功爭取釋出國有空地，提供約60席停車空間，後續會再盤點空地，逐步從供給面紓解當地居民停車壓力。

基隆市中平街雙向各一線道，當地因為缺乏停車空間，路旁常見停車占用車道。日前一輛拖板車駛入中平街，因為路旁停車占用車道，拖板車進退維谷，花了一段時間才脫困，但已造成中平街形同交通中斷，引發民怨。

警方近日接獲多起檢舉中平街違停報案電話，依法前往取締告發。施偉政今天說，檢舉達人5天檢舉30次，居民無奈掛出「市井小民不堪檢舉」、「無處可停難以安居」的抗議布條表達不滿，派出所警員也「不堪其擾」。

施偉政表示，像中平街這樣的基隆山坡地社區道路，因為早期都市開發沒有完善交通規畫，購車住戶增加後，導致行人、用路人、居民停車需求出現矛盾的難題，期盼市政府及中央有關單位協助催生停車場或都市更新，還給人民能安定居住的環境。

交通處說，中平街屬早期開發的山坡地社區，道路幾何條件先天受限，考量坡度過大且路幅不足，若畫設停車格將嚴重限縮車道淨寬，阻礙消防及救護大型車輛進出，所以無法畫設路邊停車格，並在較窄處、巷口及轉彎處畫設禁止臨時停車的紅線，提升交通安全。

考量當地居民停車需求，基市府已與台灣電力公司、財政部國有財產署溝通，成功爭取釋出路邊空地，提供約60席停車空間，後續再盤點中平街周邊合適的公、私有空地，從供給面實質紓解當地停車壓力。

交通處指出，面對早期都市開發未規畫停車空間的歷史性問題，市府也會通盤考量這處區域交通與停車需求，透過整體公共空間檢討與停車環境優化，改善當地停車問題。

停車場 基隆 車道

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