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宜蘭綠九市場「親子採買GO」送採買券報名超搶手 還有兩場別錯過

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所舉辦綠九市場「親子採買GO」活動，完成全部活動即可獲贈300元採買體驗券。今天首場報名超搶手，另有兩場活動別錯過。圖／市公所提供
宜蘭市公所舉辦綠九市場「親子採買GO」活動，完成全部活動即可獲贈300元採買體驗券。今天首場報名超搶手，另有兩場活動別錯過。圖／市公所提供

宜蘭市公所在綠九市場舉辦「親子採買GO」活動，時間分別在4月19日、5月24日及6月28日上午，第一場今天開放報名，不到40分鐘名額就被搶光，接下來還有兩場，請民眾在活動前8天關注「來宜蘭逛市場：宜蘭市場放送頭」臉書，粉專會提醒趕快報名。

綠九市場113年至114年連續2年榮獲經濟部認證4星級優良市集，也是台灣東部唯一擁有4星級的市場，宜蘭縣環保局連續2年指定推行減塑計畫的示範市場。市公所為了讓小朋友認識傳統市場採買文化及人情味，舉辦「親子採買GO」活動，由家長帶著小朋友，一組2人展開買菜體驗。

市場管理所表示，活動於早上8時開始，每場2梯次時段供民眾選擇報名，每梯次網路受理24組報名，各梯次活動時間約1.5小時，報名連結網址會在Facebook粉專「來宜蘭逛市場：宜蘭市場放送頭」貼文，活動審查資格以當年度尚未參與過或親子報名者優先。當天完成全程活動，可免費獲得300元採買體驗券。

市長陳美玲表示，綠九市場環境整潔、明亮，這與市場自治會自治管理、攤商熱烈參與政府推動計畫有關，市場裡充滿感官體驗，從五顏六色的蔬果、此起彼落叫賣聲、消費者與攤商的互動，都能讓孩子在真實情境中學習數量概念、金錢運用與基本禮儀，透過選購食材，孩子更了解食物來源，珍惜資源。

市公所為了便民，貼心提供綠九市場購物免費停車1小時，解決民眾消費購物停車困擾，藉此活動加深大小朋友對傳統市場特色產品的認識，為消費者、攤商與巿公所共創三贏。

宜蘭市公所舉辦綠九市場「親子採買GO」活動，完成全部活動即可獲贈300元採買體驗券。今天首場報名超搶手，另有兩場活動別錯過。圖／市公所提供
宜蘭市公所舉辦綠九市場「親子採買GO」活動，完成全部活動即可獲贈300元採買體驗券。今天首場報名超搶手，另有兩場活動別錯過。圖／市公所提供

宜蘭市公所舉辦綠九市場「親子採買GO」活動，完成全部活動即可獲贈300元採買體驗券。今天首場報名超搶手，另有兩場活動別錯過。圖／市公所提供
宜蘭市公所舉辦綠九市場「親子採買GO」活動，完成全部活動即可獲贈300元採買體驗券。今天首場報名超搶手，另有兩場活動別錯過。圖／市公所提供

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