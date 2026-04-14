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逛基隆廟口熱門停車地點「信二立體停車場」公告招商 市府期待服務升級

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市信二立體停車場ROT招商案今天公告招標，市府期待導入民間專業能力與資源，全面升級停車場設備與管理流程，官商攜手共創智慧便利城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信二立體停車場ROT招商案今天公告招標，市府期待導入民間專業能力與資源，全面升級停車場設備與管理流程，官商攜手共創智慧便利城市。記者邱瑞杰／攝影

基隆市信二立體停車場ROT招商案今天公告招標，基市府交通處今天表示，歡迎符合資格廠商投標。市府期待透過ROT案導入民間專業能力與資源，全面升級停車場設備與管理流程，官商攜手共創智慧便利城市。

信二立體停車場原營運業者大日公司，因涉及行賄弊案，市府提前與大日解除契約後，委外經營今年9月到期。市府今公告招商，由得標業者投資增建、改建或修建停車場，並負責營運10年。期滿經評估營運績效良好者，得申請優先定約1次，期間以5年為限。

信二立體停車場地上4至13層為停車空間，目前共設512席汽車停車格。招商文件公告，民間機構投資金額不得低於1.2億元，其中亮點美學計畫投資金額，不得低於500萬元。

交通處指出，為重塑基隆市停車環境，並提升公共設施服務品質，市府積極推動這件ROT招商案，期盼透過引進民間專業經營團隊與資金技術，優化場內營運管理，為市民打造更舒適、便利且具智慧化的停車空間。

市府先前在前年4月18日、去年7月23日辦理公聽會與招商說明會，邀集專家學者、地方居民、民間團體及民意代表共同參與，透過廣泛蒐集多方意見，確保招商條件能精準回應地方實際需求，使整體規畫更臻完善。

交通處表示，招商文件與申請資訊今天上網公告，邀請優良廠商踴躍投標。本案預計導入民間專業能力與資源，全面升級停車場設備與管理流程。配合城市美學，也會進行外觀美化，加強夜間照明，打造安全、便捷且高效率停車場，並成為美觀打卡遊憩據點。

基隆市信二立體停車場ROT招商案今天公告招標，市府期待導入民間專業能力與資源，全面升級停車場設備與管理流程，官商攜手共創智慧便利城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信二立體停車場ROT招商案今天公告招標，市府期待導入民間專業能力與資源，全面升級停車場設備與管理流程，官商攜手共創智慧便利城市。記者邱瑞杰／攝影

停車場 基隆

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