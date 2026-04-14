逛基隆廟口熱門停車地點「信二立體停車場」公告招商 市府期待服務升級

宜蘭綠色博覽會「聲歷奇境」休農館是一座以「聲景結合地景」特色展館，遊客在這裡可聽到極光下的爆裂聲、沙漠風嘯等，悠遊在龜山島的浪漫牛奶海。代理縣長林茂盛今天化身代言人，品嘗員山鄉二湖鳳梨乾，見證農業剩餘資材如何轉身成為各種產品，最後還可以把獨有的嚴選伴手禮帶回家。

2026-04-13 21:26