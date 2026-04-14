頭城媽祖文化季結合母親節慶祝 8大媽祖會香、鑽轎腳送吊飾掀高潮

宜蘭頭城鎮宗教盛事「頭城大熱鬧-媽祖文化季」5月9日舉行，當天是「媽祖生」。鎮公所今天宣傳活動表示，此次活動更盛以往，請到來自各地的八大媽祖會香，安排上百組社區團隊及陣頭遶境，炒熱氣氛，沿途鑽轎腳發放平安吊飾；晚上「媽祖之夜」席開150桌，表揚模範母親，千人餐宴看表演、吃美食。

頭城鎮公所攜手擁有230年歷史的「開蘭第一媽祖」頭城慶元宮，共同舉辦這場結合宗教信仰、在地文化與感恩孝親的節慶。鎮長蔡文益表示，以前都是在媽祖生的前周六舉辦，今年的周六剛好是農曆3月23日媽祖生、母親節前一天，民眾返鄉拜媽祖、陪過母親節，預計將帶動人潮。

與以往不同是，今年邀請來自各地的八大媽祖進行「會香」，同時也把去年很受歡迎的平安吊飾，種類增加到8款，包括媽姐神轎、涼傘、神衣、令旗、符令、元寶運轉、金碗運轉、媽祖籤詩等，文創飾品小巧可愛，過香爐後將於活動當天發放給鑽轎腳信眾。

遶境活動中午12時在慶元宮集合，13時起駕，由開蘭第一媽祖領航，鎮公所團隊、頭城鎮內各大寺廟及民間團體組成百餘支遶境隊伍，走入街廓巷弄，祈求媽祖庇佑開蘭第一城的頭城鎮風調雨順、鎮民闔家平安。

「媽祖之夜」在吉祥夜市登場，由於適逢母親節前一天，鎮公所規在下午5時30分結合全鎮24里模範母親表揚典禮，邀請模範母親與家屬齊聚一堂，晚會更請到藝人登台獻藝，用歌聲陪伴度過特別的母親節。

「媽祖之夜」席開150桌，主要宴請模範母親及家屬，當天參與遶境地方人士及陣頭等，頭城鎮長蔡文益邀請各地遊客共同參與這場春季文化饗宴，透過「東方女神」媽祖遶境巡安，一起「呷拜拜鬥鬧熱、看陣頭鑽轎腳、拜媽祖尚平安」，感受開蘭第一城文化底蘊。

今年新創「元寶轉轉」平安吊飾，小巧可愛。記者戴永華／攝影

平安吊飾包括媽姐神轎、涼傘、神衣、令旗、符令、元寶運轉、金碗運轉、媽祖籤詩等，小巧可愛，過香爐後將於活動當天發放給鑽轎腳信眾。圖／鎮公所提供

平安吊飾種類增加到8款，包括媽姐神轎、涼傘、神衣、令旗、符令、元寶運轉、金碗運轉、媽祖籤詩等，文創品小巧可愛，過香爐後將於活動當天發放給鑽轎腳信眾。圖／鎮公所提供