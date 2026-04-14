快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營批社安人力進用率僅7成 基市：持續推動留才

中央社／ 基隆14日電

民進黨今天批評，基隆市社會安全網人員進用率僅70%，市長謝國樑執行力崩盤，基隆淪為「沒人愛」的城市。市府表示，社安網人力流動率為全台最低，已持續推動留才與補助措施。

民進黨基隆市黨部輪值發言人吳巧瀅今天在記者會表示，中央今年3月底公布社會安全網績效考核，基隆市社安人員進用率從113年度約81.5%，下降至去年度僅約70%。社安網仰賴第一線社工與專業人員支撐，人力不足將導致案件無法即時處理、追蹤密度下降，甚至增加漏接風險。

吳巧瀅說，基隆市人力少、形象差的情況正在惡性循環，讓專業社工卻步，城市吸引力持續下降，基隆市從「看似有愛」的城市，變成「沒人愛」的城市。中央持續投入社安網資源，地方卻沒有把人補齊，等於讓政策在基層斷裂，這不是制度問題，而是謝國樑市府的執行力崩盤。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，台北、新竹縣市社安人員進用率多已達85%以上，桃園也維持在80%以上，基隆卻僅約70%，落在北台灣最後段，放眼全台，連資源條件較弱的縣市都做得到，基隆卻做不到，這就是謝國樑市府施政失敗最直接的證明。

基隆市政府表示，據統計，基隆市社安網人力流動率為全台最低，近年因社安網政策持續擴編，全國整體進用率呈現下降趨勢，各縣市普遍面臨人力補實壓力，市府已持續推動留才與補助措施，努力強化第一線人力支持。

基隆 民進黨 社工 謝國樑

延伸閱讀

桃園消防人力不足挨批 市府：消民比已提升、續爭取擴編

基市發金抵用券創造郵輪商機 店家：船員確比旅客更可能留在基隆消費

竹市兒童課後照顧鐘點費 調升20%

將誠涉排放汙水汙染基隆河 基市府撤證重罰2214.6萬

相關新聞

頭城媽祖文化季結合母親節慶祝 8大媽祖會香、鑽轎腳送吊飾掀高潮

宜蘭頭城鎮宗教盛事「頭城大熱鬧-媽祖文化季」5月9日舉行，當天是「媽祖生」。鎮公所今天宣傳活動表示，此次活動更盛以往，請到來自各地的八大媽祖會香，安排上百組社區團隊及陣頭遶境，炒熱氣氛，沿途鑽轎腳發放平安吊飾；晚上「媽祖之夜」席開150桌，表揚模範母親，千人餐宴看表演、吃美食。

首屆世界公共運輸日 宜蘭市區公車17日起連3天免費搭、填問卷送咖啡

聯合國訂定今年4月17日是第一屆世界公共運輸日，宜蘭縣政府配合活動祭出好康，今天宣布自4月17日起至19日，宜蘭市區公車通通免費搭乘，搭乘台灣好行特定路線，還能參加填寫問卷送咖啡活動，完成填寫的每支門號可領1杯咖啡，1121杯送完為止。

氣溫飆升 花蓮吉安垃圾場除臭防火

花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場去年九月曾發生火災，近日因氣溫升高散發異味，周邊居民提心吊膽。鄉公所表示，已加強灑水降溫、二十四小時監控，並規畫設置溫度感測與警報設備，降低火災風險。

茶渣變美妝、棉紙畫藝術！宜蘭綠博「聲歷奇境」廢材轉生商品有賣點

宜蘭綠色博覽會「聲歷奇境」休農館是一座以「聲景結合地景」特色展館，遊客在這裡可聽到極光下的爆裂聲、沙漠風嘯等，悠遊在龜山島的浪漫牛奶海。代理縣長林茂盛今天化身代言人，品嘗員山鄉二湖鳳梨乾，見證農業剩餘資材如何轉身成為各種產品，最後還可以把獨有的嚴選伴手禮帶回家。

基市發金抵用券創造郵輪商機 店家：船員確比旅客更可能留在基隆消費

基隆市政府推動「FUN KEELUNG」專案，整合65家在地合作店家，搭配發放現金抵用券等措施，吸引國際郵輪船的船員在基隆消費。參與店家肯定市府的行銷意，因為郵輪旅客可能只來台一次，又多往台北跑，反觀船員常來，更可能留在基隆。

宜蘭綠博開通「醫事人員周」專屬禮遇 即日起至周日免費入園

宜蘭縣政府為感謝醫事人員長年守護民眾健康的辛苦，首度在宜蘭綠色博覽會期間推出「醫事人員周」，今天起至4月19日，縣內各類醫事人員只要在入口出示執業執照，即可免費入園，全縣約有7000多人可享優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。