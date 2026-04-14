綠營批社安人力進用率僅7成 基市：持續推動留才

民進黨今天批評，基隆市社會安全網人員進用率僅70%，市長謝國樑執行力崩盤，基隆淪為「沒人愛」的城市。市府表示，社安網人力流動率為全台最低，已持續推動留才與補助措施。

民進黨基隆市黨部輪值發言人吳巧瀅今天在記者會表示，中央今年3月底公布社會安全網績效考核，基隆市社安人員進用率從113年度約81.5%，下降至去年度僅約70%。社安網仰賴第一線社工與專業人員支撐，人力不足將導致案件無法即時處理、追蹤密度下降，甚至增加漏接風險。

吳巧瀅說，基隆市人力少、形象差的情況正在惡性循環，讓專業社工卻步，城市吸引力持續下降，基隆市從「看似有愛」的城市，變成「沒人愛」的城市。中央持續投入社安網資源，地方卻沒有把人補齊，等於讓政策在基層斷裂，這不是制度問題，而是謝國樑市府的執行力崩盤。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，台北、新竹縣市社安人員進用率多已達85%以上，桃園也維持在80%以上，基隆卻僅約70%，落在北台灣最後段，放眼全台，連資源條件較弱的縣市都做得到，基隆卻做不到，這就是謝國樑市府施政失敗最直接的證明。

基隆市政府表示，據統計，基隆市社安網人力流動率為全台最低，近年因社安網政策持續擴編，全國整體進用率呈現下降趨勢，各縣市普遍面臨人力補實壓力，市府已持續推動留才與補助措施，努力強化第一線人力支持。