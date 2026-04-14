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台東車站無障礙動線受阻 立委促台鐵立即改善

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立委陳瑩接獲身障者台東縣議員黃治維陳情，指出台東火車站右側機車停車場及周邊動線，存在多項無障礙設施不足問題，嚴重影響輪椅族及推嬰兒車民眾通行權益。她邀集台鐵、台東縣政府交養處及警察局辦理現地會勘，要求相關單位立即檢討改善，保障基本通行安全。

陳情指出，身障者乘坐輪椅自台東車站出站後，往左前方經過機車停車場時，不僅入口設有柵欄，還有約20公分高的階檻，導致輪椅根本無法進入。

陳情表示，若欲前往距離最近的汽車停車格（安和路101巷），連接道路的兩處通道亦設有約15公分高的階檻，加上通道經常遭違規停放機車占據，使通行空間形同封閉，整體環境對身障者及推嬰兒車民眾極不友善。

陳瑩表示，公共運輸場站應以無障礙通行為基本原則，現況卻出現設施阻礙與管理不足的雙重問題，顯示相關單位在規劃與執行上仍有檢討空間。

她要求台鐵應全面盤點台東車站內外無障礙動線與通行空間，儘速改善高低落差設施，確保輪椅族能順利進出；同時請縣府交養處儘速劃設清楚交通標線與導引設施，警察局加強取締違規停車，落實通道淨空，確保身障者通行權益。

台東火車站推動友善設施改善，打造無縫通行空間，更體現對人權與共融的重視。台東縣議員黃治維表示，「一個社會的進步程度，取決於它如何對待最弱勢的人群。」 台東火車站是台東的門面，建構更良善的無障礙設施，將台東打造成為最溫暖、最友善的門戶。

陳情內容同時反映夜間照明不足問題。陳瑩指出，車站周邊照明攸關旅客安全，要求台鐵一併全面檢討照明設備配置與亮度，針對動線死角進行補強，提升夜間行走安全性。她也說，無障礙環境不僅是設施問題，更是基本人權，將持續追蹤改善進度，打造更友善、安全的台東交通環境。

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