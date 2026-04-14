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首屆世界公共運輸日 宜蘭市區公車17日起連3天免費搭、填問卷送咖啡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
響應聯合國首屆的世界公共運輸日，縣政府推動台灣好行市區公車路線，凡是在4月17日到5月3日搭乘台灣好行的礁溪線「綠11」、冬山河線「綠21」，在車上掃描QR code碼並且填寫問卷，可獲贈1張咖啡抵用券。圖／縣府提供
響應聯合國首屆的世界公共運輸日，縣政府推動台灣好行市區公車路線，凡是在4月17日到5月3日搭乘台灣好行的礁溪線「綠11」、冬山河線「綠21」，在車上掃描QR code碼並且填寫問卷，可獲贈1張咖啡抵用券。圖／縣府提供

聯合國訂定今年4月17日是第一屆世界公共運輸日，宜蘭縣政府配合活動祭出好康，今天宣布自4月17日起至19日，宜蘭市區公車通通免費搭乘，搭乘台灣好行特定路線，還能參加填寫問卷送咖啡活動，完成填寫的每支門號可領1杯咖啡，1121杯送完為止。

縣政府交通處長黃志良表示，每年4月17日是國際公共運輸協會訂定的世界公共運輸日，聯合國更在去年宣布，今年是首屆的世界公共運輸日，縣政府為響應聯合國政策，鼓勵搭乘大眾公共運輸、城市永續發展，從4月17日至19日接連3天的宜蘭市區公車免費搭乘（除了跨境市區公車路線、公路客運、太平山平日專車及國道客運外），減少碳排放。

此外，縣政府推動台灣好行市區公車路線，凡是在4月17日到5月3日搭乘台灣好行的礁溪線「綠11」、冬山河線「綠21」，在車上掃描QR code碼並且填寫問卷，就會獲贈1張咖啡抵用券。每一個手機門號限領一張，總共1121杯咖啡，送完為止。

除了搭公車、喝咖啡，縣政府也同步推出年度主題旅遊「輕奢好行」套票，整合礁溪與冬山河兩大旅遊軸線，打造兼具放鬆與文化體驗的深度行程。「礁溪線」主打溫泉療癒與飯店下午茶，適合追求身心舒壓的旅人；「冬山河線」結合傳統藝術與手作體驗，展現濃厚的在地生活風格。

響應聯合國首屆的世界公共運輸日，縣政府推動台灣好行市區公車路線，凡是在4月17日到5月3日搭乘台灣好行的礁溪線「綠11」、冬山河線「綠21」，在車上掃描QR code碼並且填寫問卷，可獲贈1張咖啡抵用券。圖／縣府提供
響應聯合國首屆的世界公共運輸日，縣政府推動台灣好行市區公車路線，凡是在4月17日到5月3日搭乘台灣好行的礁溪線「綠11」、冬山河線「綠21」，在車上掃描QR code碼並且填寫問卷，可獲贈1張咖啡抵用券。圖／縣府提供

台灣好行 聯合國 宜蘭 公車

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