氣溫飆升 花蓮吉安垃圾場除臭防火

花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場去年九月曾發生火災，近日因氣溫升高散發異味，周邊居民提心吊膽。鄉公所表示，已加強灑水降溫、二十四小時監控，並規畫設置溫度感測與警報設備，降低火災風險。

花蓮縣缺乏焚化爐，過去多將垃圾外運至宜蘭利澤焚化處理，受蘇花路廊因天災中斷、焚化爐歲修等影響，北區垃圾一度需暫置各鄉鎮掩埋場，近三年台泥氣化爐啟用後，最高每日可處理約兩百二十噸家戶垃圾，逐步消化堆置量，但整體處理壓力仍在。

吉安鄉光華村垃圾掩埋場近期因天氣熱，臭味問題浮現。村長石福春向議會陳情，指現場垃圾堆積多，每日進場約三十至四十噸，處理量不足恐累積近三千噸，除影響環境，也增加自燃疑慮。

鄉公所清潔隊表示，去年火警發生於回收暫置區，非垃圾堆置場；目前掩埋場裸露垃圾量約兩千兩百三十二噸，每周進出量穩定，無失衡情形，清潔隊會持續以灑水降溫、全天候巡查及監視設備掌握現場狀況等，強化預警機制。

異味防制方面，清潔隊每日噴除臭劑，設沼氣導排管，透過灌水降低氣體濃度，減少底層悶燒與氣體聚積風險。

另，去年火災導致回收暫置區僅剩一處分選場，公所原規畫重建遭焚毀設施提升分類效率，因現場仍在整理且人力短缺，工程進度緩慢。