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茶渣變美妝、棉紙畫藝術！宜蘭綠博「聲歷奇境」廢材轉生商品有賣點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛今天化身成為宜蘭休閒農業區的行銷代言人。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛今天化身成為宜蘭休閒農業區的行銷代言人。圖／縣府提供

宜蘭綠色博覽會「聲歷奇境」休農館是一座以「聲景結合地景」特色展館，遊客在這裡可聽到極光下的爆裂聲、沙漠風嘯等，悠遊在龜山島的浪漫牛奶海。代理縣長林茂盛今天化身代言人，品嘗員山鄉二湖鳳梨乾，見證農業剩餘資材如何轉身成為各種產品，最後還可以把獨有的嚴選伴手禮帶回家。

宜蘭擁有全國數量最多的休閒農業區，「聲歷奇境」集結全縣17處休閒農業區特色，從聽得到、看得見、嘗得到，讓宜蘭的土地香氣在舌尖延續。

林茂盛今天前往體驗，在「寰宇視界」展區中，遊客能聽看太陽風震撼大氣的「綠舞極光」，或是潛入龜山島下，感受「牛奶海」熱泉噴湧的蔚藍律動，影音旅程最後導引觀者回到宜蘭田野，聽見在地休閒農業如何透過創意，翻轉傳統產業的生命力。

走進零廢棄魔法室，看見廢材利用的特色商品，中山休閒農業區區將茶梗與茶渣變身為保養面膜；枕頭山與天送埤休區把修剪後的紅心芭樂、銀柳枝條，精雕細琢成「原木永恆筆」；更有大湖底休區萃取鳳梨葉纖維織就環保服飾，新南休區將淘汰的小哈密瓜醃漬成爽脆醬瓜。

進入「水的流傳」，橫山頭休區的潔淨湧泉孕育出台灣特有種「牛屎鯽」，大南澳與羅東溪展現清澈山泉飼育的頂級鱘龍魚；在壯圍沿海「海的恆塭」訴說荒廢魚塭的重生故事—企業認養廢棄魚塭改種澳洲茶樹提煉精油，甚至引進「牛頭司」耕牛文化進駐，腳踩土地的踏實感。

展館最後是「山海工坊」匯集17 個休區的食農教育精華，每天兩場手作體驗，讓食農教育變生動有趣的親子共學樂園，歡迎上網預約DIY體驗。

中山休閒農業區區將茶梗與茶渣變身為保養面膜。圖／縣府提供
中山休閒農業區區將茶梗與茶渣變身為保養面膜。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛今天化身成為宜蘭休閒農業區的行銷代言人。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛今天化身成為宜蘭休閒農業區的行銷代言人。圖／縣府提供

以白蝦為主，摻入香水蓮花與鳳梨乾製成的「化石燒」，有點像蝦餅，味道很特別。圖／縣府提供
以白蝦為主，摻入香水蓮花與鳳梨乾製成的「化石燒」，有點像蝦餅，味道很特別。圖／縣府提供

中山休閒農業區區將茶梗與茶渣變身為保養面膜，代理縣長林茂盛仔細觀看原料。圖／縣府提供
中山休閒農業區區將茶梗與茶渣變身為保養面膜，代理縣長林茂盛仔細觀看原料。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛今天化身成為宜蘭休閒農業區的行銷代言人。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛今天化身成為宜蘭休閒農業區的行銷代言人。圖／縣府提供

龜山島 宜蘭 林茂盛

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