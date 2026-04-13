吉安掩埋場垃圾暫置肇因歲修 花縣府強化防災整備

花蓮縣環保局表示，吉安鄉掩埋場裸露垃圾暫置量已減至200公噸以內，因2月17日至3月29日台泥歲修、3月2日至4月12日外縣市焚化爐歲修，致轉運作業階段性暫停而有垃圾暫置情形。

吉安鄉光華村垃圾掩埋場堆積垃圾，並引發異味及火警疑慮，花蓮縣環境保護局今天發布訊息說明，接獲轉運暫停通知後，即同步通知各鄉鎮市公所配合辦理垃圾暫置調度作業，並要求加強分區堆置、防災管理、環境清潔、消毒及除臭等措施，以避免衍生二次污染及火災風險。

環保局指出，自3月30日起，已恢復轉運至台泥協處設施辦理垃圾處理，後續待外縣市焚化爐零件更換完成並恢復正常運作後，將優先加速垃圾轉運與去化作業。

目前現場已由吉安鄉清潔隊持續辦理加強消毒、除臭、全天候巡查及監視設備監控等措施，並規劃爭取經費增設溫度感測與警報設備，提升預警能力及應變效率。

環保局也呼籲民眾務必落實垃圾分類，尤其電池、瓦斯罐、噴霧罐等高風險回收物，應妥善分類後交由清潔隊或回收車處理，以降低火災風險，維護公共安全。

花蓮縣政府指出，垃圾處理是民生基本工作，縣府積極處理，也已同步要求各鄉鎮市加強掩埋場防災管理及二次污染防制作業。花蓮縣因長期缺乏焚化設施，一般廢棄物處理仍須仰賴外縣市協助，縣府近年也持續推動多元去化機制（含密閉轉運站規劃）與源頭減量宣導，協助各鄉鎮市降低垃圾堆置壓力。

依「廢棄物清理法」第5條規定，一般廢棄物清除、處理由鄉鎮市公所執行，環保局則負責整體處理政策規劃、協調及跨區去化調度，縣府將持續與外縣市及台泥密切合作，共同穩定垃圾處理量能。

環保局強調，後續將持續加速裸露垃圾整理整頓及去化作業，並已爭取中央補助辦理各鄉鎮市掩埋場推平、覆土及整體改善工程，朝「減量優先、資源循環、風險可控、零廢棄」目標推進，強化花蓮垃圾處理體系安全、透明與韌性。