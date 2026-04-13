基市發金抵用券創造郵輪商機 店家：船員確比旅客更可能留在基隆消費

基隆市政府推動「FUN KEELUNG」專案，整合65家在地合作店家，搭配發放現金抵用券等措施，吸引國際郵輪船的船員在基隆消費。參與店家肯定市府的行銷意，因為郵輪旅客可能只來台一次，又多往台北跑，反觀船員常來，更可能留在基隆。

基隆市文化觀光局今天舉辦「2026基隆港郵輪船員觀光推動FUN KEELUNG」啟動活 ，宣布從今天起至9月30日，透過船員現金抵用券、多國語言官方網站與地圖導覽等措施，吸引國際郵輪船員深入基隆市65家合作店家消費。

文觀局評估，鎖定船員行銷，除了創造商機，船員也可成為基隆代言人，向遊客推薦基隆的觀光去處。這項專案有助提升商圈經濟效益，擴大城市國際能見度。讓郵輪靠泊基隆港時，從傳統的「港口補給」商機，升級為「在地觀光」商機，為基隆注入國際化新動能。

基隆市長謝國樑表示，過去船員多受限語言與支付環境，僅能在港區周邊進行基本補給，未能深度體驗城市魅力。這項專案將船員視為推廣基隆的「口碑推手」，透過多語導覽與便利消費機制，讓他們在短暫停靠時間，也能走入巷弄體驗基隆特色店家、景點風貌與文化底蘊。

謝國樑說，2025年基隆港郵輪停靠數達436艘次，展望2026年，麗星郵輪、地中海郵輪等都規畫增加航班，有望再創高峰。期盼透過船員的親身體驗，在郵輪上自發性地向其他船員及遊客推薦基隆，為城市創造更多國際曝光的機會。

文化觀光局長江亭玫表示，專案鎖定以基隆港為母港或多次靠港的郵輪船員，包括探索星號、歌詩達莎倫號及鑽石公主號等，計畫發給每名船員200元「現金抵用券」，預期吸引上千名船員進入市區消費，體驗在地美食、伴手禮及生活服務，創造逾百萬元經濟效益。

江亭玫說，為了提升船員消費便利性，市府同步推出中、英、日、韓四語導覽地圖及數位導覽系統，並標示支援信用卡與數位支付的店家，協助解決語言與換匯問題，打造無障礙旅遊環境。這項專案不僅帶動商圈經濟，也建立船員與基隆城市的情感連結，進一步成為具影響力的「海上品牌大使」，主動向全球旅客推薦基隆，推動港都邁向更具國際競爭力與人情溫度的郵輪友善城市。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，麗星夢郵輪全年有110多個航次從基隆港出發，每一航次約有1200名船員。船員只要能下船，廟口是必去的，提供現金抵用券後，說不定能夠開發更多船員喜愛的商家或者食品。

徐牧柔說，非常感謝市府讓船員感受到基隆的溫暖。麗星夢郵輪耕耘基隆多年，每名船員每周進港2到3次，確實能留在基隆消費，也期盼能夠跟基隆市民產生更良性的互動。麗星夢郵輪未來也會規畫以基隆市民為主的優惠活動。

位在信二路的松苑足體養生館負責人張殷仁說，郵輪旅客可能一輩子就來基隆一次，基隆又離台北很近，大部分的人下船後，就馬上到台北101和最近的幾個景點，下午4、5點上船前再回到基隆，不太會在基隆消費，對基隆的經濟其實沒有太大的幫助。

張殷仁表示，反觀船員是郵輪上面固定的工作者，與其對郵輪旅客宣傳在基隆消費，效果可能沒有跟船員宣傳來得好。假如船員能夠在基隆消費，然後去告訴旅客基隆好吃、好玩、很值得留戀的地方，相信對於基隆的經濟跟店家都有幫助。

基隆市政府今天宣布推動「FUN KEELUNG」專案，整合65家在地合作店家，搭配發放現金抵用券等措施，吸引國際郵輪船的船員在基隆消費。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑（右）今天宣布推動「FUN KEELUNG」專案，吸引國際郵輪船的船員在基隆消費。麗星夢郵輪副總裁徐牧柔（左）表示，感謝市府讓船員感受到基隆的溫暖。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天宣布推動「FUN KEELUNG」專案，吸引國際郵輪船的船員在基隆消費。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，「FUN KEELUNG」專案鎖定郵輪船員行銷，除了創造商機，船員也可成為基隆代言人，向遊客推薦基隆的觀光去處。圖／基市府提供