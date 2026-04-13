宜蘭綠博開通「醫事人員周」專屬禮遇 即日起至周日免費入園

宜蘭縣政府為感謝醫事人員長年守護民眾健康的辛苦，首度在宜蘭綠色博覽會期間推出「醫事人員周」，今天起至4月19日，縣內各類醫事人員只要在入口出示執業執照，即可免費入園，全縣約有7000多人可享優惠。

對象包含縣內各類醫事人員，例如醫師、牙醫師、中醫師、護理師、護士、助產師、助產士、檢驗師（生）、營養師、藥師、藥劑生、物理治療師（生）、職能治療師（生）、放射師（士）、諮商心理師、臨床心理師、呼吸治療師、語言治療師、聽力師、牙體技術師（生）、驗光師（生），大約7100人。

代理縣長林茂盛今天表示，醫事人員長期站在第一線，無論醫療照護或公共衛生領域都長期投入、默默付出，是守護民眾健康的重要力量，透過這次活動表達對醫事人員的感謝與肯定外，也提供舒緩壓力的休憩機會，讓醫事人員在繁忙工作之餘，調整步調、恢復活力。

宜蘭綠色博覽會目前正在在武荖坑風景區舉行，今年以「格致寶藏」為主題，規劃18個永續展區、19項趣味體能設施、上千場次的DIY體驗活動，打造一座充滿綠意的大型戶外教室，歡迎民眾一起走入綠博格致學堂，在萬物律動中挖掘永續寶藏。

宜蘭縣政府首度在綠色博覽會期間推出「醫事人員周」，今天起至4月19日，縣內各類醫事人員只要在入口出示執業執照，即可免費入園，全縣約有7000多人可享優惠。圖／縣府提供