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下雨就淹！台東豐榮路成「小河」 縣府出手每戶補助5萬防水閘門

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市豐榮路69巷長期飽受淹水之苦，縣府宣布核定補助設置防水閘門，每戶最高可獲5萬元補助。圖／台東縣政府提供
台東市豐榮路69巷長期飽受淹水之苦，縣府宣布核定補助設置防水閘門，每戶最高可獲5萬元補助。圖／台東縣政府提供

「淹到怕了！」台東市豐榮路69巷長期飽受淹水之苦，每逢大雨來襲，道路瞬間成河，積水甚至高達小腿，居民苦不堪言。面對長年困擾，經市長陳銘風反映地方民意，縣長饒慶鈴今宣布核定補助設置防水閘門，每戶最高可獲5萬元補助，盼有效降低淹水衝擊。

饒慶鈴表示，「不能讓居民一遇到下雨就提心吊膽，這是必須優先處理的問題。」她指出，隨著極端氣候加劇，短延時強降雨愈趨頻繁，單靠既有排水設施已難全面防範積淹水風險，因此縣府將採取「工程改善＋民間防護」雙軌策略，從整體排水與居家防災同步著手，務實解決問題。

縣府建設處說明，該區因地勢及既有都市發展限制，排水條件較為不利，一旦短時間降下大雨，極易形成積水。目前已盤點約75戶有設置防水閘門需求，透過補助措施，可即時降低雨水倒灌屋內的風險，提升居民基本防護能力。

此外，建設處也強調，未來將持續檢討當地排水系統，並推動下水道改善工程，從根本強化區域防洪能力，避免類似情形一再發生。後續將由市公所負責受理申請及執行作業，協助民眾盡速完成防水閘門設置。

縣府最後表示，未來將持續盤點各地易淹水熱區，結合工程建設與防災措施，逐步提升台東整體防洪韌性，讓居民在大雨來襲時，不再驚慌失措，真正安心生活。

陳銘風 台東 淹水

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