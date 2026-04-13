賴清德鹿野品茶讚不絕口 台東紅烏龍將躍升國宴級官方禮品

總統賴清德日前蒞臨台東鹿野知名風格茶空間女兒不懂茶，實地了解在地紅烏龍產業發展，並與青年茶農進行茶敘交流。過程中，總統對紅烏龍結合傳統製茶工藝與創新思維的成果表達高度肯定，並指示相關單位評估將特色產品納入官方採購禮品清單。

台東縣政府對此表達感謝，指出此舉不僅是對在地茶農長期耕耘的具體支持，更是推動地方產業升級的重要助力。

當天參訪過程中，青農向總統介紹多項紅烏龍創新產品，包括由博雅齋、女兒不懂茶與林旺製茶廠合作，成功通過英國認證並完成碳權購足，打造全球首批「零碳紅烏龍」，展現台東茶產業邁向淨零轉型的成果。此外，將紅烏龍融入日常零食的創意商品，如米乖乖、千層酥及爆米花，以茶香平衡甜味，也讓傳統茶飲走入生活市場。

總統府方面於行程結束後，進一步洽詢多項亮點產品細節，展現高度採購意願。其中，曾獲選為520國宴指定飲品的允芳茶園「精萃極品茶」，以冷萃技術將茶湯封存於紅酒瓶中，兼具視覺與風味；紅烏龍合作社與掌門精釀啤酒聯手推出的「紅烏龍精釀啤酒」，則透過冷端投料技術保留熟果香與蜜香，成功打入精釀市場。

此外，君玉茶園開發的「藝伎咖啡×紅烏龍」耳掛包，融合衣索比亞藝伎咖啡豆與翠玉紅烏龍，呈現一袋多層次風味，從咖啡果香到焙火茶韻，展現紅烏龍的國際化潛力。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，當天參與茶敘的業者，皆為近2年「紅烏龍產業培力計畫」中嚴選的指標品牌，不僅堅守製茶工藝，更融入現代設計與市場思維。此次獲總統府青睞，對青農而言意義重大，也象徵台東紅烏龍正逐步躍上國際舞台。

縣府強調，未來將持續深化產業輔導體系，讓紅烏龍以細膩茶韻與文化底蘊，成為代表台東風土的重要名片。