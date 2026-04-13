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賴清德鹿野品茶讚不絕口 台東紅烏龍將躍升國宴級官方禮品

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
總統賴清德日前蒞臨台東鹿野知名風格茶空間女兒不懂茶，實地了解在地紅烏龍產業發展，並與青年茶農進行茶敘交流。圖／台東縣政府提供
總統賴清德日前蒞臨台東鹿野知名風格茶空間女兒不懂茶，實地了解在地紅烏龍產業發展，並與青年茶農進行茶敘交流。圖／台東縣政府提供

總統賴清德日前蒞臨台東鹿野知名風格茶空間女兒不懂茶，實地了解在地紅烏龍產業發展，並與青年茶農進行茶敘交流。過程中，總統對紅烏龍結合傳統製茶工藝與創新思維的成果表達高度肯定，並指示相關單位評估將特色產品納入官方採購禮品清單。

台東縣政府對此表達感謝，指出此舉不僅是對在地茶農長期耕耘的具體支持，更是推動地方產業升級的重要助力。

當天參訪過程中，青農向總統介紹多項紅烏龍創新產品，包括由博雅齋、女兒不懂茶與林旺製茶廠合作，成功通過英國認證並完成碳權購足，打造全球首批「零碳紅烏龍」，展現台東茶產業邁向淨零轉型的成果。此外，將紅烏龍融入日常零食的創意商品，如米乖乖、千層酥及爆米花，以茶香平衡甜味，也讓傳統茶飲走入生活市場。

總統府方面於行程結束後，進一步洽詢多項亮點產品細節，展現高度採購意願。其中，曾獲選為520國宴指定飲品的允芳茶園「精萃極品茶」，以冷萃技術將茶湯封存於紅酒瓶中，兼具視覺與風味；紅烏龍合作社與掌門精釀啤酒聯手推出的「紅烏龍精釀啤酒」，則透過冷端投料技術保留熟果香與蜜香，成功打入精釀市場。

此外，君玉茶園開發的「藝伎咖啡×紅烏龍」耳掛包，融合衣索比亞藝伎咖啡豆與翠玉紅烏龍，呈現一袋多層次風味，從咖啡果香到焙火茶韻，展現紅烏龍的國際化潛力。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，當天參與茶敘的業者，皆為近2年「紅烏龍產業培力計畫」中嚴選的指標品牌，不僅堅守製茶工藝，更融入現代設計與市場思維。此次獲總統府青睞，對青農而言意義重大，也象徵台東紅烏龍正逐步躍上國際舞台。

縣府強調，未來將持續深化產業輔導體系，讓紅烏龍以細膩茶韻與文化底蘊，成為代表台東風土的重要名片。

總統賴清德對台東紅烏龍結合傳統製茶工藝與創新思維的成果表達高度肯定，並指示相關單位評估將特色產品納入官方採購禮品清單。圖／台東縣政府提供
總統賴清德對台東紅烏龍結合傳統製茶工藝與創新思維的成果表達高度肯定，並指示相關單位評估將特色產品納入官方採購禮品清單。圖／台東縣政府提供

總統府 英國 賴清德

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