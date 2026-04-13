姓名含世界祕境任一字 免費參加和平島深度解說

和平島地質公園阿拉寶灣夏季限定的「祕境深度環境解說」已開放預約，園區推出姓名中包含「世、界、祕、境」任一字，可免費參加解說。

北海岸及觀音山國家風景區管理處今天透過新聞稿表示，園區內的阿拉寶灣過去曾封閉，透過預約制深度環境解說，帶領遊客進入管制區，尋找花豹岩、法老岩等十大守護岩，展開與千萬年地質歷史對話的永續旅程。

北觀處指出，5月1日至9月30日祕境開放期間，民眾在現場購買門票時出示身分證，若姓名中包含「世、界、祕、境」任一字（需同字），即可免費參加當天祕境深度環境解說。由於開放時間受潮汐變化影響，民眾出發前可先至官網確認時間。

北觀處表示，園區並推出「營業外時間入園」方案，讓旅客在天光未亮之際進入靜謐無人的和平島，欣賞太陽從海平面升起的日出美景，並採取少量人數的管制，不僅保護生態，也確保早起的旅人，能擁有最高品質的五感體驗。

此外，園區也推薦「基隆港水路之旅」，遊客可搭乘觀光客輪，由導覽員解說重返17世紀的基隆。透過從海上看基隆的獨特視角，將豐富的歷史文化與壯麗自然地景結合，感受港都風采。

北觀處表示，若擔心搶不到環境解說限量名額，民眾可購買「四季旅行票」，不僅能以優惠價格預約水路之旅及其他活動，更可免預約參加環境解說，只要確認當天開放時間即可出發。