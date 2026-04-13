溫度飆升掩埋場飄臭味 吉安鄉公所急設監測防火警重演

花蓮縣吉安鄉垃圾掩埋場近日因氣溫升高散發異味，引發周邊居民憂心去年9月火警恐再度發生，盼公所提前防範。鄉公所表示，已加強灑水降溫、24小時監控，並規畫設置溫度感測與警報設備，以降低火災風險。

花蓮縣因缺乏焚化爐，過去多將垃圾外運至宜蘭利澤焚化處理，但受蘇花路廊天災中斷及焚化爐歲修影響，北區垃圾一度需暫置於各鄉鎮掩埋場，近3年台泥氣化爐啟用後，最高每天可處理約220噸家戶垃圾，逐步消化堆置量，但整體處理壓力仍在。

吉安鄉光華村垃圾掩埋場近期因天氣炎熱，臭味問題浮現，村長石福春向議會陳情，現場垃圾堆積量大，每日進場約30至40噸，處理量不足，恐累積近3000噸，除影響環境，也增加自燃疑慮。

鄉公所清潔隊長樊一明說明，去年火警發生於回收暫置區，非垃圾堆置場；目前掩埋場裸露垃圾量約2232噸，實際每週進出量大致相當，並無大量失衡情形，清潔隊持續以灑水降溫、全天候人員巡查及監視設備掌握現場狀況，並已規畫爭取經費設置溫度感測器與警報系統，強化預警機制。

在異味防制方面，清潔隊每天噴灑除臭劑，同時設置沼氣導排管，並透過灌水方式降低氣體濃度，減少底層悶燒與氣體聚積風險。

另外，去年火災導致回收暫置區僅剩1處分選場，公所原規畫重建遭焚毀設施以提升分類效率，但因現場仍在整理及人力短缺，工程進度較為緩慢。提醒民電池、瓦斯罐及噴霧罐等高風險回收物，應妥善分裝並交由回收車處理，以避免意外發生。