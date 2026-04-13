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台東豐榮路69巷逢雨成災 每戶補助5萬元設閘門

中央社／ 台東縣13日電

台東市豐榮路69巷遇雨即淹、積水甚至達小腿高度，居民長期飽受淹水之苦。經台東市長陳銘風反映，台東縣政府今天宣布，補助該區域設置防水閘門，每戶最高補助新台幣5萬元。

「不能讓居民一遇到下雨就提心吊膽，這是必須優先處理的問題。」台東縣長饒慶鈴說，面對極端氣候帶來的短延時強降雨，單靠排水工程已難以完全避免積淹水風險，將採「工程改善加上民間防護」雙軌並行，從源頭治理與居家防護同步著手，務實解決民眾長期困擾。

縣府建設處指出，此區域排水條件受地形及既有都市發展影響，短時間強降雨易形成積水情形，目前已盤點約75戶有設置防水閘門需求，透過補助方式可即時降低淹水進入屋內的風險，並將持續檢討排水系統及下水道改善工程，提升整體防洪能力。

台東縣政府建設處說明，本案由市長陳銘風積極向縣府爭取補助，反映地方民眾需求，促成此次補助方案。後續將由台東市公所負責受理申請及執行作業，協助民眾儘速完成設置。

縣府強調，未來將持續盤點易淹水區域，結合工程建設與防災措施，逐步強化台東整體防洪韌性，讓居民面對大雨不再恐慌，真正安心生活。

陳銘風 淹水 台東 饒慶鈴

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