宜蘭綠九市場推親子採買 闖關送300元體驗券

宜蘭市公所將於綠九市場舉辦3場「親子採買GO」活動，首場19日登場，聽取導覽並闖關成功的親子，可免費獲得300元採買體驗券。

市公所今天發布新聞稿指出，活動分別於4月19日、5月24日及6月28日上午8時開始，每場次有2梯次提供民眾報名，每梯次受理24組報名，各梯次活動時間約1.5小時。

市公所表示，明天開始受理2人同行報名，民眾可至臉書（Facebook）粉專「來宜蘭逛市場：宜蘭市場放送頭」查詢報名連結網址，將以當年度尚未參與過或親子報名者為優先，當天完成全程活動的親子，可免費獲得300元採買體驗券。

市公所指出，市場充滿豐富的感官體驗，從五顏六色的蔬果、此起彼落的叫賣聲，到與攤商間的互動，都能讓孩子在真實情境中學習數量概念、金錢運用與基本禮儀，透過親自選購食材，孩子也能更了解食物來源，建立珍惜資源的觀念。

宜蘭市長陳美玲表示，綠九市場環境整潔、明亮，不僅在民國113年至去年，連續2年榮獲經濟部認證4星級優良市集，也是宜蘭縣環保局連2年指定推行減塑計畫示範市場。

市長陳美玲說，市公所為了便民，更提供綠九市場購物免費停車1小時的貼心措施，解決民眾消費購物停車困擾。希望藉由舉辦這次活動，加深民眾對傳統市場特色產品的認識，為消費者、攤商與市公所共創三贏局面。