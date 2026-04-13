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英籍網紅挑戰單車環島 合歡山區失溫員警及時救援

中央社／ 花蓮縣13日電

花蓮縣警察局合歡派出所員警日前巡邏行經中橫大禹嶺路段時，發現1輛自行車倒地，旁坐著1名外籍女子，疑似身體不適，員警上前關心，原來因失溫體力不支，員警及時伸援。

新城警分局今天表示，合歡派出所員警日前下午巡邏行經中橫公路台14甲線37公里處，發現1名外籍女子坐在路旁，越野自行車倒置地上，員警以英文詢問後，這名女子表示因山區氣溫過低、體力不支無法繼續前行，員警檢視其身上並無明顯外傷後，隨即將其載返派出所休息，並提供熱茶、暖暖包及暖氣設備協助她恢復體溫。

女子狀況好轉後說明，她來自英國，是騎乘自行車環遊世界的YouTuber，此次獨自來台挑戰單車環島，當日自南投出發準備前往花蓮太魯閣國家公園拍攝風景，未料低估高山氣候及路程難度，導致失溫，險象環生。

合歡派出所員警除即時提供協助外，還貼心準備熱食補充體力，並協助聯繫附近民宿供其休息一晚，女子對警方及時伸出援手深表感謝，直言「救了她一命」，也讓她深刻感受到台灣的人情溫暖。

新城警分局提醒，山區氣候多變且日夜溫差大，民眾從事登山或長途騎乘活動前，應充分掌握天氣資訊並備妥保暖裝備，以確保自身安全。

花蓮 英文 網紅 中橫公路

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