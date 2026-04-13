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【即時短評】將誠汙染基隆河 法令和監管漏洞待修補

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市將誠公司涉嫌設立地下工廠處理廢油，將將廢水排入基隆河，波及10萬自來水用戶生活失序。聯合報資料照
基隆市將誠公司涉嫌設立地下工廠處理廢油，將將廢水排入基隆河，波及10萬自來水用戶生活失序。聯合報資料照

基隆市將誠公司涉嫌排放廢水，波及10萬自來水用戶生活失序。官方事後加強監測、巡檢，外加重罰、撤證治標。民眾更想問的是，將誠非法處理廢油多年，政府為何渾然不知？只有找出監管漏洞並有效防堵，才不會有下一個將誠威脅用水安全。

自來水公司八堵抽水站去年11月27日，從基隆河抽取的「原水」，因將誠排入含油汙的廢水，導致新山淨水場供水範圍，基隆和新北汐止約10萬戶受水質異常所苦。

事件發生後，水公司啟動熱嗅檢測程序、增設水中油監測儀、水質行動檢驗車每日至抽水站檢測，確保原水品質。市府也與水公司、水利署合作，在基隆河沿線巡查，防堵汙染源流入取水口，防範發生類似事件。

檢方偵查4個月，發現負責清運廢油的將誠公司，在合法處理業者掩護下，私設工廠非法處理廢油，並將廢水排入基隆河釀禍，起訴環保犯罪網絡中的4家公司和28名被告。基市府隔天宣布，裁罰將誠共2214萬6000元，並廢除將誠的乙級廢棄物清除許可證。

亡羊補牢加強監測巡查可防重蹈覆轍，祭鐵腕重罰、撤證，也能對其他不法業者產生威懾，但這起汙染事件也突顯現行法令，雖已建立廢油產出、清運與最終流向管理體系，卻面臨「道高一尺，魔高一丈」挑戰的困境。

地下工廠猶如社會的未爆彈，檢警比對道路監視器畫面，找到將誠申報資料疑造假事證的突破口，得以阻止連環爆。政府接下來的工作，應檢討法令，精進執法，加強發揮行政監管，及早揪出未爆彈，把引爆後可能的傷害減到最低。

基隆市將誠公司涉嫌設立地下工廠處理廢油，將將廢水排入基隆河，波及10萬自來水用戶生活失序。聯合報資料照
基隆市將誠公司涉嫌設立地下工廠處理廢油，將將廢水排入基隆河，波及10萬自來水用戶生活失序。聯合報資料照

中油 水利署 基隆

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