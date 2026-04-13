將誠汙染自來水源…十萬戶心驚 環保局強化監管、中央修法令謀對策

基隆市將誠公司設立地下工廠，涉嫌排放廢水多年，直至汙染自來水源才被發現。環保局表示，未來會導入科技執法，例如智慧監控、車行軌跡熱區分析及跨資料庫勾稽比對，提升異常行為即時預警與查處能力。

基隆地檢署查出將誠公司最遲2020年起，在租用位在水源保護區的停車場，非法私設廢油廢棄物處理工廠，以油水分離技術，處理從港口載運回來的船舶廢油後，出售廢油牟利，並把含有害健康物質的廢水排入基隆河，危害民眾用水安全，依法起訴案的環保犯罪體系4家公司和28人。

基隆市環保局指出，為預防廢油及廢棄物不當棄置汙染基隆河，地方主管機關依據廢棄物清理法推動源頭管理與流向追蹤機制。

現行管理機制是透過列管事業申報制度、廢棄物清理計畫書審查、委託合法清除處理機構作業，以及清運車輛GPS定位與網路聯單申報系統，結合現場稽查與資料勾稽比對，掌握廢油及廢棄物之產出、清運與最終流向，建立完整管理體系。

環保局不諱言，現行制度在實務執行上仍有精進空間，例如對非法轉運、違規貯存及非法棄置等行為，多發生於未申報或未經許可之場域，隱蔽性高，潛藏風險。

環保局表示，未來會推動多項強化作法，包括加重違規裁罰以提升嚇阻效果、配合新聞發布公開重大違規案件以強化社會監督，並導入科技執法，如智慧監控、車行軌跡與熱區分析及跨資料庫勾稽比對，提升異常行為即時預警與查處能力。

將誠事件爆發後，環境部也召開跨部會會議，從制度面強化源頭管理，包括內政部國土管理署研議調整土地使用分區管制，重新檢討容許汙染事業認定，排除重大汙染事業設廠。經濟部研議修正自來水法相關規定，強化自來水取水口及飲用水水源設施之設置與審查機制。環境部資源循環署研議加嚴公民營廢棄物清除處理機構審查與管理機制。

環保局說，解決河川汙染事件，並非單一修正廢棄物清理法就能完全防治，仍須中央及地方研商各項法規律定，能減少事故再發生。希望透過中央與地方協力、法制與科技並進，全面強化廢油及廢棄物管理，確保基隆河水質安全。