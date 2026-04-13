猴害失控！台東版「小溪頭」孟宗竹遭啃食 狗狗大軍逆轉勝

台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，曾以清幽靜謐、如天然冷氣般的環境聞名，甚至被譽為「台東版小溪頭」。然而近年卻因猴群肆虐，竹筍一冒出頭便遭啃食，整片竹林逐漸凋零，昔日綠意幾近消失。

為了守住這片珍貴景致，在地居民與農場業者不曾放棄。業者蔡政銘表示，過去嘗試過圍網、噴藥、塗抹黃油、甚至燃放鞭炮等方式，但效果始終有限，讓人一度心灰意冷，甚至想放棄。

直到今年初，團隊靈機一動，將原本用來看守高麗菜園的8隻「狗狗軍團」調派到竹林周邊巡守，沒想到意外奏效。猴群明顯退卻，竹筍開始一根根冒出地面，久違的生命力重新回到竹林之中。

「看到竹筍長出來，而且沒有被吃掉，真的很感動。」蔡政銘說，這段時間大家有人出錢買飼料，有人幫忙照顧狗狗，也有人提供廚餘減輕負擔，靠著眾人一點一滴的付出，才讓竹林逐漸恢復生機。

這條隱身於青山農場上方約300公尺處、全長約100公尺的步道，兩側孟宗竹挺拔林立，雖規模不及南投溪頭，卻別有一番秘境氛圍。當地居民形容，「知道的人不多，但來過的人都會愛上這裡」。

如今走進林中，新生竹筍高低錯落、挺立生長，象徵這場人與自然的拉鋸戰，暫時由人類扳回一城。

不過，目前竹林仍有狗群駐守，當地也提醒遊客暫時不要進入步道，待竹筍長成、狗狗撤離後，再開放民眾造訪，重新感受這片失而復得的綠色秘境。

台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，近年卻因猴群肆虐，竹筍一冒出頭便遭啃食，整片竹林逐漸凋零。記者尤聰光／攝影

竹筍開始一根根冒出地面，久違的生命力重新回到竹林之中。記者尤聰光／攝影

台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，曾以清幽靜謐、如天然冷氣般的環境聞名，甚至被譽為「台東版小溪頭」。本報資料照片