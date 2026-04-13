快訊

印度移工掀論戰！台印混血男星發聲反歧視 反遭網友出征

學術人創業／教授薪水低卻CP值高？台積電5倍薪挖角

封鎖荷莫茲海峽還不夠？川普可能的下一步曝光 美官員畫未來談判5紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

猴害失控！台東版「小溪頭」孟宗竹遭啃食 狗狗大軍逆轉勝

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
為了守住這片珍貴景致，在地居民與農場業者將原本用來看守高麗菜園的8隻「狗狗軍團」調派到竹林周邊巡守，沒想到意外奏效，猴群明顯退卻。記者尤聰光／攝影
為了守住這片珍貴景致，在地居民與農場業者將原本用來看守高麗菜園的8隻「狗狗軍團」調派到竹林周邊巡守，沒想到意外奏效，猴群明顯退卻。記者尤聰光／攝影

台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，曾以清幽靜謐、如天然冷氣般的環境聞名，甚至被譽為「台東版小溪頭」。然而近年卻因猴群肆虐，竹筍一冒出頭便遭啃食，整片竹林逐漸凋零，昔日綠意幾近消失。

為了守住這片珍貴景致，在地居民與農場業者不曾放棄。業者蔡政銘表示，過去嘗試過圍網、噴藥、塗抹黃油、甚至燃放鞭炮等方式，但效果始終有限，讓人一度心灰意冷，甚至想放棄。

直到今年初，團隊靈機一動，將原本用來看守高麗菜園的8隻「狗狗軍團」調派到竹林周邊巡守，沒想到意外奏效。猴群明顯退卻，竹筍開始一根根冒出地面，久違的生命力重新回到竹林之中。

「看到竹筍長出來，而且沒有被吃掉，真的很感動。」蔡政銘說，這段時間大家有人出錢買飼料，有人幫忙照顧狗狗，也有人提供廚餘減輕負擔，靠著眾人一點一滴的付出，才讓竹林逐漸恢復生機。

這條隱身於青山農場上方約300公尺處、全長約100公尺的步道，兩側孟宗竹挺拔林立，雖規模不及南投溪頭，卻別有一番秘境氛圍。當地居民形容，「知道的人不多，但來過的人都會愛上這裡」。

如今走進林中，新生竹筍高低錯落、挺立生長，象徵這場人與自然的拉鋸戰，暫時由人類扳回一城。

不過，目前竹林仍有狗群駐守，當地也提醒遊客暫時不要進入步道，待竹筍長成、狗狗撤離後，再開放民眾造訪，重新感受這片失而復得的綠色秘境。

台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，近年卻因猴群肆虐，竹筍一冒出頭便遭啃食，整片竹林逐漸凋零。記者尤聰光／攝影
台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，近年卻因猴群肆虐，竹筍一冒出頭便遭啃食，整片竹林逐漸凋零。記者尤聰光／攝影

竹筍開始一根根冒出地面，久違的生命力重新回到竹林之中。記者尤聰光／攝影
竹筍開始一根根冒出地面，久違的生命力重新回到竹林之中。記者尤聰光／攝影

台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，曾以清幽靜謐、如天然冷氣般的環境聞名，甚至被譽為「台東版小溪頭」。本報資料照片
台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，曾以清幽靜謐、如天然冷氣般的環境聞名，甚至被譽為「台東版小溪頭」。本報資料照片

竹筍開始一根根冒出地面，久違的生命力重新回到竹林之中。記者尤聰光／攝影
竹筍開始一根根冒出地面，久違的生命力重新回到竹林之中。記者尤聰光／攝影

台東 狗狗 金針花 猴子

延伸閱讀

有「小溪頭」之稱…藤枝森遊區因路斷沉寂 盼再現榮景

太管處推人猴共好4不原則 關鍵在食物

猴害頻傳 新北結紮標記、建預警地圖

相關新聞

雞籠文化藝術節昔街頭踩街 今年七爺八爺、鹹光餅車與神轎搬上舞台

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，主辦單位在開場前，安排議長童子瑋歡迎來自各地城隍廟代表來訪。有別於傳統廟會踩街形式，今天將七爺八爺、鹹光餅車與神轎等陣頭元素，搬進室內舞台，並搭配歌手獻唱，為觀眾呈現跨界結合的精采節目。

新聞評論／找出監管漏洞 確保自來水安全

基隆市將誠公司涉嫌排放廢水，波及十萬自來水用戶生活失序。官方事後加強監測、巡檢，外加重罰、撤證治標。民眾更想問的是，將誠非法處理廢油多年，政府為何渾然不知？只有找出監管漏洞並有效防堵，才不會有下一個將誠威脅用水安全。

猴害失控！台東版「小溪頭」孟宗竹遭啃食 狗狗大軍逆轉勝

台東太麻里金針山上的孟宗竹林步道，曾以清幽靜謐、如天然冷氣般的環境聞名，甚至被譽為「台東版小溪頭」。然而近年卻因猴群肆虐，竹筍一冒出頭便遭啃食，整片竹林逐漸凋零，昔日綠意幾近消失。

民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。