快訊

不滿伊朗未就核問題讓步 川普：美國海軍即刻開始封鎖荷莫茲海峽

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

破局或仍有希望？美國代表團離開巴基斯坦 BBC：繼續間接談判

聽新聞
0:00 / 0:00

雞籠文化藝術節昔街頭踩街 今年七爺八爺、鹹光餅車與神轎搬上舞台

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，將七爺八爺、鹹光餅車與神轎等陣頭元素，搬進室內舞台。記者邱瑞杰／攝影
雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，將七爺八爺、鹹光餅車與神轎等陣頭元素，搬進室內舞台。記者邱瑞杰／攝影

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，主辦單位在開場前，安排議長童子瑋歡迎來自各地城隍廟代表來訪。有別於傳統廟會踩街形式，今天將七爺八爺、鹹光餅車與神轎等陣頭元素，搬進室內舞台，並搭配歌手獻唱，為觀眾呈現跨界結合的精采節目。

基隆護國城隍廟在每年農曆3月3日護國城隍爺誕辰前，籌辦雞籠文化藝術節祝壽，近年並邀請全國城隍廟代表齊聚基隆，發揚城隍信仰文化。

基隆護國城隍廟表示，多年來投入培育年輕學子參與武術與特技訓練，並將這股熱情轉化為社會公益力量。12年來已巡迴全台850所校園演出，宣導反毒與反詐騙，傳遞正向能量。

城隍廟說，今年的雞籠文化藝術節有別於傳統的踩街形式，首度將廟宇傳統文化，如七爺八爺、鹹光餅車與神轎等陣頭元素，原汁原味地搬進專業室內舞台。活動中也安排藝人蔡閨、許志豪登台獻唱，透過傳統陣頭藝術與流行音樂的跨界結合，為觀眾呈現出獨具魅力的殿堂級展演。

童子瑋開場致詞時表示，基隆的廟宇文化是這座城市非常重要的文化根基，他是在「媽祖宮」廟埕長大的小孩，對廟會還有陣頭熱鬧的街頭印象非常深，相信也是許多市民好朋友非常重要的生活記憶。

童子瑋說，他要感謝護國城隍廟團隊，用新的方式呈現傳統文化，從音樂、舞蹈到科技，把不一樣的世代，不一樣的形式表演結合在一起，讓更多民眾可以來靠近，或是喜歡上廟宇傳統文化。也要謝謝參與演出團隊，把基隆在地的文化能量，用精緻又有創意的方式帶上舞台，讓大家看見宮廟文化可以被創新，可以被延續的，也可以讓更多年輕人參與。

基隆市副市長邱佩琳也出席活動，與民眾共享這場文化饗宴。她說，每年參與城隍廟日巡、夜巡活動，都能從汗水中深刻感受到信仰守護地方的力量與用心，並讚許對基隆護國城隍廟持續推出具特色的活動，成功吸引不同世代民眾參與。

邱佩琳表示，基隆護國城隍廟將反詐騙宣導融入廟會活動，不僅展現信仰文化的喜慶與吉祥，也貼近庶民生活議題，呈現多元豐富的廟會樣貌，充分發揮信仰凝聚人心的力量。

市府指出，雞籠文化藝術節展現基隆深厚的文化底蘊與世代共融的活力，市府未來將持續結合在地宗教文化與藝文活動，推動多元文化發展，讓傳統信仰與現代創意相互融合，讓更多民眾認識並參與基隆獨特的文化魅力。

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，吸引幾乎滿場的觀眾前往欣賞。記者邱瑞杰／攝影
雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，吸引幾乎滿場的觀眾前往欣賞。記者邱瑞杰／攝影

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳熱鬧登場，為觀眾呈現跨界結合的精采節目。記者邱瑞杰／攝影
雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳熱鬧登場，為觀眾呈現跨界結合的精采節目。記者邱瑞杰／攝影

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，副市長邱佩琳（左二）肯定基隆護國城隍廟呈現多元豐富的廟會樣貌，充分發揮信仰凝聚人心的力量。圖／基市府提供
雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，副市長邱佩琳（左二）肯定基隆護國城隍廟呈現多元豐富的廟會樣貌，充分發揮信仰凝聚人心的力量。圖／基市府提供

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，安排基隆在地青年團隊「撼動HDA」登台演出。圖／基市府提供
雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，安排基隆在地青年團隊「撼動HDA」登台演出。圖／基市府提供

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，開場前安排基隆市議長童子瑋（右）歡迎來自各地城隍廟代表來訪。記者邱瑞杰／攝影
雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，開場前安排基隆市議長童子瑋（右）歡迎來自各地城隍廟代表來訪。記者邱瑞杰／攝影

童子瑋 基隆 城隍爺

延伸閱讀

中和緬甸街潑水節熱鬧登場 李四川、張智倫等人出席祈福

相關新聞

雞籠文化藝術節昔街頭踩街 今年七爺八爺、鹹光餅車與神轎搬上舞台

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，主辦單位在開場前，安排議長童子瑋歡迎來自各地城隍廟代表來訪。有別於傳統廟會踩街形式，今天將七爺八爺、鹹光餅車與神轎等陣頭元素，搬進室內舞台，並搭配歌手獻唱，為觀眾呈現跨界結合的精采節目。

影／小可愛族來了！世界唯一吉伊卡哇熱氣球 今年暑假現身台東

超人氣角色「吉伊卡哇」確定登上「2026台灣國際熱氣球嘉年華」，不只會出現在活動現場，還將化身成全球唯一的造型熱氣球，陪大家一起飛上鹿野高台，消息一出就讓不少粉絲超期待。

百缽齊鳴超震撼 台東「自然醒慢活祭」開幕

台東最近真的很「chill」，縣府今天辦理「自然醒慢活祭」在史前館戶外山之廣場開幕，一開場就是百人頌缽齊響，聲音一層一層擴散開來，不少人在現場直接閉上眼睛，整個氛圍安靜又有點震撼，彷彿時間慢了下來。

民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。