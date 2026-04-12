雞籠文化藝術節昔街頭踩街 今年七爺八爺、鹹光餅車與神轎搬上舞台

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，主辦單位在開場前，安排議長童子瑋歡迎來自各地城隍廟代表來訪。有別於傳統廟會踩街形式，今天將七爺八爺、鹹光餅車與神轎等陣頭元素，搬進室內舞台，並搭配歌手獻唱，為觀眾呈現跨界結合的精采節目。

基隆護國城隍廟在每年農曆3月3日護國城隍爺誕辰前，籌辦雞籠文化藝術節祝壽，近年並邀請全國城隍廟代表齊聚基隆，發揚城隍信仰文化。

基隆護國城隍廟表示，多年來投入培育年輕學子參與武術與特技訓練，並將這股熱情轉化為社會公益力量。12年來已巡迴全台850所校園演出，宣導反毒與反詐騙，傳遞正向能量。

城隍廟說，今年的雞籠文化藝術節有別於傳統的踩街形式，首度將廟宇傳統文化，如七爺八爺、鹹光餅車與神轎等陣頭元素，原汁原味地搬進專業室內舞台。活動中也安排藝人蔡閨、許志豪登台獻唱，透過傳統陣頭藝術與流行音樂的跨界結合，為觀眾呈現出獨具魅力的殿堂級展演。

童子瑋開場致詞時表示，基隆的廟宇文化是這座城市非常重要的文化根基，他是在「媽祖宮」廟埕長大的小孩，對廟會還有陣頭熱鬧的街頭印象非常深，相信也是許多市民好朋友非常重要的生活記憶。

童子瑋說，他要感謝護國城隍廟團隊，用新的方式呈現傳統文化，從音樂、舞蹈到科技，把不一樣的世代，不一樣的形式表演結合在一起，讓更多民眾可以來靠近，或是喜歡上廟宇傳統文化。也要謝謝參與演出團隊，把基隆在地的文化能量，用精緻又有創意的方式帶上舞台，讓大家看見宮廟文化可以被創新，可以被延續的，也可以讓更多年輕人參與。

基隆市副市長邱佩琳也出席活動，與民眾共享這場文化饗宴。她說，每年參與城隍廟日巡、夜巡活動，都能從汗水中深刻感受到信仰守護地方的力量與用心，並讚許對基隆護國城隍廟持續推出具特色的活動，成功吸引不同世代民眾參與。

邱佩琳表示，基隆護國城隍廟將反詐騙宣導融入廟會活動，不僅展現信仰文化的喜慶與吉祥，也貼近庶民生活議題，呈現多元豐富的廟會樣貌，充分發揮信仰凝聚人心的力量。

市府指出，雞籠文化藝術節展現基隆深厚的文化底蘊與世代共融的活力，市府未來將持續結合在地宗教文化與藝文活動，推動多元文化發展，讓傳統信仰與現代創意相互融合，讓更多民眾認識並參與基隆獨特的文化魅力。

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，吸引幾乎滿場的觀眾前往欣賞。記者邱瑞杰／攝影

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳熱鬧登場，為觀眾呈現跨界結合的精采節目。記者邱瑞杰／攝影

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，副市長邱佩琳（左二）肯定基隆護國城隍廟呈現多元豐富的廟會樣貌，充分發揮信仰凝聚人心的力量。圖／基市府提供

雞籠文化藝術節今天在基隆表演藝術中心演藝廳登場，安排基隆在地青年團隊「撼動HDA」登台演出。圖／基市府提供