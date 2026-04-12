基隆社區闔家歡健檢開跑 謝國樑慰勉醫護人員、宣示打造在地健康守護網

基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動，吸引363人到安樂區五福里民活動中心接受檢查。市長謝國樑到場關心篩檢情形，表示會持續推動社區到點服務，讓民眾在熟悉的環境中即可完成檢查，讓健康守護成為生活的一部分。

基隆市衛生局開辦社區闔家歡健檢多年，今年首場今天登場，4月共將5場，除了今天在五福里民活動中心，18日在信義區市立體育館（信二路40-1號），25日在中正區巴塞隆納社區中庭（新豐街482號），26日有兩場，分別在七堵區七堵火車站光明路出口、暖暖區碇內國小（源遠路258號）。

謝國樑今天到五福里民活動中心關心篩檢情形，除慰勉醫護人員與志工辛勞外，也與現場民眾親切互動。謝說，健康是幸福生活的基石，透過定期健康篩檢，可及早掌握身體狀況，降低疾病風險。

謝國樑表示，市府會持續推動「社區到點服務」，把健康帶進社區、送到市民身邊，讓民眾在熟悉的環境中即可完成檢查，不僅更方便，也更安心，讓健康守護成為生活的一部分。

衛生局指出，今年社區闔家歡健康篩檢整合多元健康服務，除提供血液及生化檢查、B、C型肝炎篩檢、胸部X光檢查及多項癌症篩檢，也結合長者整合式功能評估（ICOPE），提供一站式健康檢查服務。

社區闔家歡健檢今年也持續導入AI人工智慧技術，透過胸部X光影像分析骨質密度與骨折風險，協助市民更全面掌握自身健康狀況，提升篩檢精準度與效率。

衛生局長張賢政指出，社區闔家歡健康篩檢除採社區到點服務模式，也結合醫療院所同步提供到院篩檢服務，擴大整體服務量能，預計全年可服務約1萬4千名市民，呼籲年滿30歲以上市民踴躍參與。

基隆市社區闔家歡健康篩檢活動相關資訊及報名方式，民眾可上基隆市衛生局官方網站、基隆市衛生局臉書粉絲專頁查詢，或電洽各區衛生所，或撥打衛生局服務專線(02)2423-0181轉分機1609詢問。

基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動，今在安樂區五福里民活動中心登場，吸引363人接受檢查，市長謝國樑也到場關心篩檢情形。圖／基隆衛生局提供

基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動，今在安樂區五福里民活動中心登場，吸引363人接受檢查，市長謝國樑也到場關心篩檢情形。圖／基隆衛生局提供

基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動，今在安樂區五福里民活動中心登場，吸引363人接受檢查，市長謝國樑也到場關心篩檢情形。圖／基隆衛生局提供

基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動，今在安樂區五福里民活動中心登場，吸引363人接受檢查，市長謝國樑也到場關心篩檢情形。圖／基隆衛生局提供