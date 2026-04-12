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出席親子活動 童子瑋：當選市長從生、托、養、學四面向協助青年父母
基隆市議長童子瑋今天出席社區親子活動，童將參選基隆市長，表示會透過「生、托、養、學」四大面向協助青年父母，未來國小、國中，高中入學都有1萬元入學禮金。
2026九合一選舉
基隆市安樂區城上城社區今天舉辦的親子樂活日活動，童子瑋受邀出席，感謝社區管委會的用心。童除了與現場大小朋友熱情互動，共度愉快的親子時光。
看到小朋友在闖關過程中自信地自我介紹、展現活力，童子瑋認為，這就是基隆未來希望的縮影。一個好的生活環境，必須從社區的向心力開始紮根。
童子瑋也藉此行闡述對基隆下一代的完整育兒政策，表示今天是他宣布參選市長的第101天，是一個全新階段的開始。過去100天走訪基層，深感年輕父母的焦慮。未來將持續推出一系列的有感政見，除了福利之外，也會規畫場域和建設空間，讓青年父母安居樂業，也讓基隆的小朋友在平安健康的環境中成長。
童子瑋說，他的兒少政策規畫分成「生、托、養、學」四大階段，基隆新生兒補助16萬起跳，讓生育津貼達到全台最高。也會推動一國中學區一公托、每月1000元育兒消費券補助、免費接種輪狀病毒疫苗。當選市長後還推動國小、國中、高中入學禮金，入學就發1萬元，希望幫助年輕家長減少生養育兒的負擔。
童子瑋表示，他從事政治工作的初衷，就是希望每一位生活在基隆的人都能感到光榮與幸福。未來將持續提出具體政見，把基隆打造成為一個最友善育兒的城市，讓更多年輕家庭願意留在這片土地，作為一個生活市長，和所有市民一同編織未來。
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