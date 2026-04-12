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花蓮光復洪災後半年 門諾辦希望市集 金曲歌手助陣療癒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院在光復舉辦希望市集，中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，規畫「闖關區」提供參與者遊玩。圖／中華飛揚關懷協會提供
門諾醫院在光復舉辦希望市集，中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，規畫「闖關區」提供參與者遊玩。圖／中華飛揚關懷協會提供

花蓮光復鄉去年9月因馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發嚴重洪災，歷經半年重建，花蓮門諾醫院今天在光復糖廠擴大舉辦「希望市集」，集結近百個在地攤位與音樂演出，以實際行動陪伴鄉親走過災後復原之路。

這次市集規模較去年12月舉辦的「平安市集」擴大逾一倍，並首度融入音樂會元素，於下午2時起登場，邀請多位金曲獎得主及音樂人，包括林生祥、大竹研、舒米恩、以莉高露、阿不思及皓恩接力演出，透過歌聲傳遞溫暖與力量，吸引不少民眾前來共襄盛舉。

除活動當天的市集與演出，門諾醫院規畫攤商培力工作坊，協助在地業者提升經營能力與市場競爭力，盼藉由市集帶動人潮與消費，讓外界看見光復地區逐步復甦的樣貌，並持續以實質支持陪伴災民重建生活。

門諾醫院長莊永鑣指出，洪災過後，鄉親在重建過程中難免感到身心疲憊，因此去年底舉辦平安市集，希望撫慰人心、帶來平靜；如今半年過去，不少居民雖然曾失去生財工具，仍憑藉堅韌意志重新站起，展現強大的生命力，也成為此次舉辦「希望市集」的重要動力，除了醫療關懷，院方也提供攤位補助，盼協助地方重拾笑容與信心。

共同主辦單位社團法人中華飛揚關懷協會則規畫「闖關區」，設計結合創意與懷舊童玩的多元關卡，並攜手國立東華大學部落青年服務團，共20名學生投入服務，吸引眾多親子與長者參與，現場氣氛熱絡，促進不同世代交流互動。

中華飛揚關懷協會理事長、門諾醫院感染科醫師的繆偉傑表示，偏鄉照顧需仰賴醫療與社福雙軌並進，除了關注身體健康，更需重視心理支持與社區陪伴。此次透過與青年團隊合作，讓年輕世代走入部落、接觸地方，也讓長者感受到活力與關懷，實踐「青銀共融」，逐步建構完善的社區支持網絡。

門諾醫院在光復舉辦希望市集，中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，規畫「闖關區」提供參與者遊玩。圖／中華飛揚關懷協會提供
門諾醫院在光復舉辦希望市集，中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，規畫「闖關區」提供參與者遊玩。圖／中華飛揚關懷協會提供

門諾醫院在光復舉辦希望市集，中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，規畫「闖關區」提供參與者遊玩。圖／中華飛揚關懷協會提供
門諾醫院在光復舉辦希望市集，中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，規畫「闖關區」提供參與者遊玩。圖／中華飛揚關懷協會提供

林生祥 金曲獎 以莉高露

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