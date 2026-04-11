影／小可愛族來了！世界唯一吉伊卡哇熱氣球 今年暑假現身台東

超人氣角色「吉伊卡哇」確定登上「2026台灣國際熱氣球嘉年華」，不只會出現在活動現場，還將化身成全球唯一的造型熱氣球，陪大家一起飛上鹿野高台，消息一出就讓不少粉絲超期待。

台東縣政府今晚搶先暖身，透過無人機光雕秀，在夜空中排出「吉伊卡哇」造型熱氣球圖樣，現場民眾看到紛紛驚呼連連，氣氛瞬間被炒熱。縣長饒慶鈴也同步公布，今年暑假將規劃多場熱氣球光雕音樂會，邀請大家一起來台東過一個又萌又浪漫的夏天。

今年活動邁入第16年，持續玩出新花樣，這次更結合劇場版吉伊卡哇人魚島的秘密，除了吉伊卡哇，連同小八貓、兔兔等角色都會透過無人機展演現身，打造滿滿療癒氛圍。最受矚目的，還是那顆即將升空的「吉伊卡哇造型熱氣球」，勢必成為今年最夯打卡焦點。

活動期間，鹿野高台每天清晨與傍晚都會開放熱氣球展球與繫留體驗，讓民眾有機會近距離感受熱氣球魅力。除此之外，還規劃多場光雕音樂會巡迴台東各地，部分場次更結合無人機與煙火演出，從白天到夜晚都不冷場。

觀光單位也透露，現場將設置主題打卡點與相關活動，讓粉絲不只看得到，還能拍好拍滿。從可愛角色到繽紛熱氣球，今年的台東暑假，準備讓人一路玩到不想回家。

2026台灣國際熱氣球嘉年華將從7月4日一路熱鬧到8月20日（每周二公休），在鹿野高台正式登場，想掌握最新活動資訊，可以持續關注縣府官方平台。

超人氣角色「吉伊卡哇」確定登上「2026台灣國際熱氣球嘉年華」，不只會出現在活動現場，還將化身成全球唯一的造型熱氣球，陪大家一起飛上鹿野高台。記者尤聰光／攝影