百缽齊鳴超震撼 台東「自然醒慢活祭」開幕

台東最近真的很「chill」，縣府今天辦理「自然醒慢活祭」在史前館戶外山之廣場開幕，一開場就是百人頌缽齊響，聲音一層一層擴散開來，不少人在現場直接閉上眼睛，整個氛圍安靜又有點震撼，彷彿時間慢了下來。

饒慶鈴說，今年活動主題式綻放愛的自癒力，要把台東滿滿的山海療癒能量分享給更多人，所以今年也首度推動「療癒角落建置計畫」，鎖定在地店家與療癒師資，邀請民眾透過旅行、體驗與交流，在山海之間感受慢活節奏，開啟屬於自己的療癒旅程。

這場活動主打「慢下來」，沒有吵雜的節奏，反而是用聲音、呼吸和身體感受，帶大家進入一種放鬆的狀態。現場由頌缽老師帶領，從簡單的呼吸、慢慢走動開始，接著進入百缽齊鳴的聲音體驗，聲波在空間中流動，有人形容像被聲音包住，也有人說腦袋真的放空了。

中間還穿插舞蹈表演，搭著頌缽聲音的節奏，畫面很有流動感。到了後段的「聲音圈」和「頌缽浴」，不少人乾脆坐著或躺著，讓聲音慢慢帶走壓力，最後再用一段祈福收尾，整個流程走完，有種被重新整理過的感覺。

有第一次參加的民眾說，本來只是抱著好奇來看看，沒想到意外很放鬆，不用特別做什麼，就慢慢跟著呼吸，整個人就靜下來了。也有人覺得，這樣的活動不像一般熱鬧市集，比較像給自己一段安靜的時間。

除了頌缽體驗，現場也有小型療癒市集，結合不同身心靈相關品牌與體驗，有人停下來聊天、有人嘗試不同療癒方式，整體氛圍輕鬆，不趕行程，慢慢逛、慢慢感受。

這個「自然醒慢活祭」其實已經辦了好幾年，從一開始到現在，慢慢累積出一群喜歡這種節奏的人。今年也把主題放在「自癒力」，希望大家不是只是來參加活動，而是真的能帶一點放鬆回到日常生活。

縣府社會處表示，接下來幾個月還會有不同類型的療癒活動，包括工作坊、講座，甚至結合旅行的慢步調行程。對很多人來說，也許不只是來台東玩，而是來休息一下。