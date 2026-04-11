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颱風乾旱影響台東梅子不結果 啟動現金救助

中央社／ 台東縣11日電

受到去年颱風影響，又碰上春節過後乾旱，台東梅子產量不到2成。立委陳瑩表示，農業部已啟動對台東7鄉鎮現金救助和低利貸款，提醒受損農民把握時效申請。

「近年來最慘」延平鄉鸞山部落森林博物館創辦人阿力曼表示，往年3月底鸞山地區的青梅已經快採收完了，但今年到現在樹上還掛著零星青梅，不僅還沒成熟，產量還不到往年的1/5，有些梅樹甚至連1顆青梅都找不到。

他說，去年颱風打傷梅樹，接著從年初的開花期，到春節過後結果期，氣候不穩，少雨又熱，導致結果不良。不僅梅子，其他蔬果普遍如此。

民進黨籍立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，台東種植的梅子今年受乾旱天候影響，產量明顯減少，直接衝擊農民收入，農民因減收面臨經濟壓力，農業部已於4月2日公告台東縣池上鄉、關山鎮、海端鄉、延平鄉、卑南鄉、東河鄉及鹿野鄉等7鄉鎮，現金救助措施，受理申請至4月20日止。

陳瑩表示，台東縣梅樹栽培面積約420公頃，年產量上千噸，約占全國7.5%，為全國第4大產區，其中以池上鄉種植面積與產量最高。梅樹開花著果期約在每年12月下旬至1月，然而今年1至2月期間產區遭遇乾旱，影響結果，導致3至4月果實成熟期收成大幅減少。

陳瑩表示，極端氣候對農業生產的衝擊日益明顯，政府應持續強化災害預警與調適機制，降低農民損失。她提醒，梅作物受損且符合資格的農民，務必把握申請期限，備妥相關文件，儘速向公所提出申請，以維護自身補助權益。

農業部 陳瑩 春節

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