小孩直接放電！台東親子嘉年華現場像大型遊樂場

為感謝勞工辛苦付出，也讓親子有更多相處時間，台東縣政府與縣總工會今起一連兩天，在森林公園舉辦「2026勞工親子歡樂派對暨野放祭嘉年華」，現場有YOYO哥哥姐姐、卡通人偶、遊樂設施、美食攤位與二手市集，還有首次登場的「野放祭」互動遊戲，吸引超過2千人到場同樂。

活動一開始就充滿熱鬧氣氛，不少家長帶著孩子一起參加闖關、拍照，小朋友在遊戲區跑跳玩樂，整個森林公園像變身大型戶外樂園。

今年最大亮點之一就是新推出的「野放祭」，設計成自由探索式的遊戲關卡，小朋友不用照固定路線排隊，而是可以依自己的節奏在場域中闖關，還能和NPC角色互動、收集任務印章與寶石，完成專屬自己的冒險任務，最後還有全場共同挑戰的「終局關卡」，讓不少孩子玩到捨不得離開。

除了遊戲內容，YOYO哥哥姐姐的唱跳表演也帶動全場氣氛，卡通人偶一出場更是吸引小朋友圍著合照，現場笑聲不斷。氣球秀、雜耍表演輪番上陣，讓大小朋友幾乎從早玩到下午都不想休息。

一旁的遊樂區也相當受歡迎，大型充氣設施讓孩子盡情放電，家長則在一旁休息聊天。現場同時還有在地美食與特色市集，不少人一邊逛、一邊吃，變成週末家庭出遊的新選擇。

縣府表示，希望透過這樣的活動，讓勞工家庭能有更多親子相處的時間，也讓孩子在安全、開放的環境中自在玩樂，把森林公園打造成屬於全家的快樂空間。