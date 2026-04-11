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基隆港西岸聯外道路貨櫃車擾民 高公局允隔音牆延長今年施作

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港西岸聯外道路緊臨的中山區新橫濱及全民一家社區居民飽受噪音困擾。圖／ 立委林沛祥辦公室提供
基隆港西岸聯外道路緊臨的中山區新橫濱及全民一家社區居民飽受噪音困擾。圖／ 立委林沛祥辦公室提供

基隆港西岸聯外道路連接基隆港西岸貨櫃場，往來貨櫃車駛過道路及伸縮縫時產生撞擊聲，尤其作業時間往往在夜間，緊臨的中山區新橫濱及全民一家社區居民反映，長期飽受噪音困擾，有時半夜還被驚醒。經立委林沛祥協調，高公局承諾規畫隔音牆延長設計，希望在今年施作完成。

基隆港西岸聯外道路（台二己線）總長4.219公里，設有德安路與中和路上下匝道，連接基隆港西岸貨櫃場，往南可銜接國道三號基金交流道。中山區近年來大型社區進駐，除了緊鄰道路的新橫濱社區外，還有全民一家社區等周邊住戶都飽受噪音困擾許久，居住品質受到很大的影響。

居民說，在夜深人靜時，大型車輛壓過伸縮縫產生的撞擊聲，常把他們吵醒，半夜也要飽受突如而來的撞擊聲，尤其作業時間往往都是在半夜大家睡覺的時間，凌晨1、2點都還有車，有時一整排車開到貨櫃場。

新橫濱住戶表示，很多大型社區都鄰近高速公路，希望因地制宜改善。舊有隔音牆很多年久失修應更新提升隔音效果。

立委林沛祥昨召開協調會，與高公局研議改善作為，林沛祥說，高公局現階段已經先把路面更換成「多孔性路面」減少噪音，雖有初步改善，但對居民來說還不夠，真正能有效改善噪音的，還是增設隔音牆。

高公局表示認同，承諾會辦理隔音牆延長規畫設計，至於時程，高公局表示希望在今年施作。林沛祥盼讓中山區市民能夠免於噪音的困擾，實質改善生活的品質。

基隆港西岸聯外道路緊臨的中山區新橫濱及全民一家社區居民飽受噪音困擾。圖／ 立委林沛祥辦公室提供
基隆港西岸聯外道路緊臨的中山區新橫濱及全民一家社區居民飽受噪音困擾。圖／ 立委林沛祥辦公室提供

立委林沛祥昨召開協調會，高公局承諾辦理隔音牆延長規畫設計。圖／ 立委林沛祥辦公室提供
立委林沛祥昨召開協調會，高公局承諾辦理隔音牆延長規畫設計。圖／ 立委林沛祥辦公室提供

基金 噪音 橫濱

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