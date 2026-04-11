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基隆港西岸聯外道路貨櫃車擾民 高公局允隔音牆延長今年施作
基隆港西岸聯外道路連接基隆港西岸貨櫃場，往來貨櫃車駛過道路及伸縮縫時產生撞擊聲，尤其作業時間往往在夜間，緊臨的中山區新橫濱及全民一家社區居民反映，長期飽受噪音困擾，有時半夜還被驚醒。經立委林沛祥協調，高公局承諾規畫隔音牆延長設計，希望在今年施作完成。
基隆港西岸聯外道路（台二己線）總長4.219公里，設有德安路與中和路上下匝道，連接基隆港西岸貨櫃場，往南可銜接國道三號基金交流道。中山區近年來大型社區進駐，除了緊鄰道路的新橫濱社區外，還有全民一家社區等周邊住戶都飽受噪音困擾許久，居住品質受到很大的影響。
居民說，在夜深人靜時，大型車輛壓過伸縮縫產生的撞擊聲，常把他們吵醒，半夜也要飽受突如而來的撞擊聲，尤其作業時間往往都是在半夜大家睡覺的時間，凌晨1、2點都還有車，有時一整排車開到貨櫃場。
新橫濱住戶表示，很多大型社區都鄰近高速公路，希望因地制宜改善。舊有隔音牆很多年久失修應更新提升隔音效果。
立委林沛祥昨召開協調會，與高公局研議改善作為，林沛祥說，高公局現階段已經先把路面更換成「多孔性路面」減少噪音，雖有初步改善，但對居民來說還不夠，真正能有效改善噪音的，還是增設隔音牆。
高公局表示認同，承諾會辦理隔音牆延長規畫設計，至於時程，高公局表示希望在今年施作。林沛祥盼讓中山區市民能夠免於噪音的困擾，實質改善生活的品質。
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