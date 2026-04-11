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台二庚延伸線辦理綜合規畫 民眾連署要求員山三星段改線

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

台二庚延伸線興建計畫經行政院核定可行性評估，正辦理綜合規畫，卻有民眾連署要求員山三星段改線。行政院政務委員陳金德昨現勘表示，上半年會完成期中報告審查，研議員山三星段路線優化；他也要求選線時應減少用地徵收與民房拆遷，降低對周邊交通、既有聚落的影響。

台二庚延伸線規畫北起台二線頭城鎮烏石港段，南抵五結鄉利澤工業區，全長四十一點二公里，總經費約一四四點二三億元。日前辦理三星冬山路段說明會時，民眾連署陳情改線，交通部擬再評估替選路線。

陳金德昨與國發會、交通部、縣府、地方代表會勘，了解路線規畫與地方意見。他說，台二庚延伸線可提升宜蘭整體交通系統完整性，促進區域均衡發展；員山至三星段替選路線，應從交通效益、工程可行性及環境影響等面向整體評估，兼顧綠美化和減碳需求。

陳金德也到員山鄉七賢村溪洲抽水站簡報，他表示，抽水站工程上月完成發包，即將進場施工，相關單位須妥善規畫與周邊排水系統銜接。去年十一月鳳凰颱風帶來大雨，造成宜蘭溪南多個鄉鎮大淹水，行政院已核定防水閘門補助計畫。

行政院 國發會 交通部

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