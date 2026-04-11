提高課後鐘點費 花蓮教師會籲納高中、教保員

花蓮縣府為解決國中、小學兼任及代理教師「加班比上班鐘點費還低」的不合理現象，宣布這學期起，調升國中小學課後鐘點費二成。花蓮教育界肯定，也呼籲將縣內幼兒園教保員、花蓮體中人員課後鐘點費也納入調升。縣府允諾研議。

教育部去年底宣布調漲兼任及代理教師鐘點費後，花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業工會發現，上班時間鐘點費調漲為國中四五五元、國小四○五元，但是屬加班費性質的課後輔導鐘點費，仍是國中四百五十元、國小及幼兒園是四百元，形成加班時間比上班時間鐘點費還低，既不合理，也違反勞基法。

縣府教育處研議後，決定這學期開始，課後鐘點費調升百分之二十，國中課後鐘點費調升至五百四十元、國小調升至四百八十元，每年約需七百萬元，由縣預算支應，盼能提升課後教師留任率，進而提升教學品質。

花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業公會表示，肯定縣府積極回應第一線教育人員心聲。

但美中不足的是，高中及幼兒園擔任課業輔導或課後留園教師、教保員加班性質的鐘點費被遺漏了。花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業公會表示，至少應調整到與國中小課輔、課後照顧一致的每分鐘鐘點費十二元。