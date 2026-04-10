基隆市銘傳國中男女籃球隊今年在國中乙級籃球聯賽（JHBL）拿下全國男女雙殿軍佳績，議長童子瑋請吃火鍋，他說，全力支持基隆籃球，也期望籃球實力可以愈來愈強。

童子瑋說，全國比賽最終四強階段，每一隊都有可能是冠軍隊，壓力跟對抗性真的非常大，即使面對對手的禁區優勢，今年球員們都打出非常好的表現，他以他們為傲。

童子瑋表示，他持銘傳國中籃球隊很多年了，幾乎是每年都看著球員從訓練開始，一路拚到代表基隆出賽。無論是平時的體能訓練還是正式比賽，對球員來說都是充滿挑戰的過程，而他能做的就是在場邊當他們的球迷和後盾，需要的時候贊助經費，偶爾請大家吃東西加油打氣，有空也一定會到場加油。

童子瑋指出，這次比賽因賽事都已告一段落後，他晚間邀校長、教練和球員一起吃火鍋，讓大家放鬆享受一下，同時準備獎金謝謝大家代表基隆拚出好成績，無論名次如何，給孩子的鼓勵都不會減少。

「運動員流過多少汗、撐過多少低潮，外人不一定看得到，但這些孩子努力的過程，我都有看在眼裡。」童子瑋說，未來他會繼續當銘傳籃球隊的「最佳第六人」，支持每位球員、支持基隆籃球，也期望城市的籃球實力可以愈來愈強，他向球員說，「基隆籃球的未來靠你們了」。

銘傳國中男、女籃由教練徐偉勝帶領，多年來持續展現驚人的實力和穩定性。男籃曾連續6年拿下5座JHBL乙級聯賽全國冠軍，成為常勝軍。男、女籃去年勇奪JHBL國中乙級籃球聯賽男女籃雙冠軍。

基隆銘傳奪JHBL全國男女雙殿軍，童子瑋請吃火鍋：支持基隆籃球。圖／取自童子瑋臉書