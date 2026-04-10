將誠公司汙染案掀波藍質疑金流 民進黨反擊：亂扣帽子選舉操作

基隆油汙染事件影響逾10萬用水戶，基檢起訴元凶將誠公司游姓負責人等28人，市府昨重罰共2214萬並撤照。國民黨基隆市黨部今質疑背後金流，指控民進黨前議員張秉鈞曾收受將誠百萬元政治獻金，要求民進黨說清楚。民進黨回擊亂扣帽子，明顯選舉操作。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德、副發言人張家馨今開記者會指出，將誠長期將未經處理的汙水排入基隆河，但前市府未能有效從重處罰，引發外界質疑是否存在「政治撐腰」。依判決書，112年3月民進黨立委初選時，當時的擬參選人張秉鈞由其父親張錦煌轉交從游男所收受捐贈贊助參選立委的政治獻金100萬元現金，游男即為將誠公司前負責人，要求民進黨負責任對外說清楚。

民進黨基隆市黨部下午發聲明說明，國民黨基隆市黨部發言人林祐德本身也是國民黨籍中山區議員參選人，這樣亂扣帽子的指控，明顯是為自身選舉而操作。

民進黨市黨部說，這樣胡亂指控表示根本沒在做功課，參選人要先把權責搞清楚，基本上任何金流往來若有疑義，參選人可以自行去檢舉告發，這些都是檢警調的責任，也期待司法毋枉毋縱。汙水排放嚴重影響到民生用水，環保稽查本來就是基隆市政府的責任，市府要勇於承擔，不應刻意帶風向怪罪民進黨。

市黨部表示，林祐德在市府任職時屬於專案專職雇員，但個人臉書上卻以市長秘書身分，代表市府參加各類型的活動。2024年之後，林祐德則被安插到代課教師職務，卻繼續擔任市長秘書，被民眾質疑罔顧學生受教權益。敬告林發言人，要刮別人鬍子前，先把自己鬍子刮乾淨。

張秉鈞則回應表示，將誠游姓前負責人與他父親為過往朋友。游先生於民國105年罹患癌症後，便專心養病，鮮少參與公司事務。其後因病情加重，於民國112年將公司交由他人經營後，即不再參與公司事務，並於民國114年初過世。

張秉鈞表示，對於將誠過往違規事項，相信基隆市政府皆依法開罰，絕無任何關說或不法行為。且基隆自來水汙染事件發生於民國114年年底，對於有議員參選人拿已過世之人作為政治攻擊、藉機博取聲量，深感遺憾。