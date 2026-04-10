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台2庚延伸線地方爭取員山三星改線 陳金德現勘要求廣納民意審慎評估

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
台2庚延伸線正在綜合規畫階段，行政院政委、公共工程會主委陳金德（穿白衣者）今天現地會勘。圖／工程會提供
台2庚延伸線正在綜合規畫階段，行政院政委、公共工程會主委陳金德（穿白衣者）今天現地會勘。圖／工程會提供

台2庚延伸線興建計畫經行政院核定可行性評估，正辦理綜合規畫，但民眾連署建議員山三星段改線。行政院政務委員陳金德今天現勘，表示上半年會完成期中報告審查，研議員山三星段路線優化，他也要求相關單位選線時應減少用地徵收與民房拆遷，也要降低對周邊交通、既有聚落的影響，審慎評估。

台2庚延伸線規畫北起台2線頭城鎮烏石港段，南抵五結鄉利澤工業區，全長41.2公里，總經費約144.23億元。日前辦理三星冬山路段說明會時，民眾連署陳情建議員山三星段改線，交通部擬再評估替選路線。

政務委員、行政院公共工程委員會主委陳金德，今天與國發會、交通部等單位及縣府、地方代表會勘，了解路線規畫與地方意見。他說，台2庚延伸線可提升宜蘭整體交通系統完整性，促進區域均衡發展；員山至三星段替選路線，應從交通效益、工程可行性及環境影響等面向整體評估，降低對既有農地聚落的影響，減少徵地及拆遷民房，並兼顧綠美化和減碳需求。

此外，陳金德今天也到員山鄉七賢村視察溪洲抽水站聽取簡報。他表示，抽水站工程上月完成發包，即將進場施工，要求相關單位妥善規畫與周邊排水系統銜接。

去年11月鳳凰颱風帶來大雨，造成宜蘭溪南多個鄉鎮大淹水，行政院已核定防水閘門補助計畫。陳金德表示，總經費6750萬元，針對當時淹水達50公分以上的受災家戶提供補助，每戶最多可申請兩處、補助上限4萬7000元，縣府公告後，符合資格的民眾可就近向鄉鎮市公所提出申請。

台2庚延伸線正在綜合規畫階段，行政院政委、公共工程會主委陳金德（穿白衣者）今天現地會勘。圖／工程會提供
台2庚延伸線正在綜合規畫階段，行政院政委、公共工程會主委陳金德（穿白衣者）今天現地會勘。圖／工程會提供

陳金德 交通部 行政院

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