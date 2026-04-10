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基隆友善車行達54%再提供「油電合一」補助 業者：一劑強心針

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府今年再推出機車行最高20萬轉型補助計畫。記者游明煌／攝影
基隆市府今年再推出機車行最高20萬轉型補助計畫。記者游明煌／攝影

基隆市傳統修油車的350家機車行，已有190家加入友善車行，54%車行可提供「油電合一」維修，市府今年再推出最高20萬轉型補助計畫，未轉型友善行車行可以申請升級補助，已轉型車行也有工具、店面、育才等補助。同時，規畫「雙軌挺店」計畫盼再提高比率。業者說，是一劑強心針。

基隆市政府今舉行「挺車行，騎向未來」友善車行挺店記者會，副市長邱佩琳表示，基隆近年積極推動低碳運具政策，鼓勵汰換燃油機車並使用電動機車，逐步帶動城市交通轉型，現已成為全台電動機車密度最高的城市。

邱佩琳說，市府去年開始積極輔導傳統機車行轉型，透過維修技師認證及技術培訓等機制，協助業者轉型，具備「油電合一」服務能力的車行比例由1%大幅提升至54%，並成功培訓57位技師取得電動機車維修認證。

台灣區車輛工業同業公會召集人吳添福表示，基隆市政府這兩年的努力，讓大家看見完全不同的氣象，放眼全台灣，沒有任何一個縣市像基隆願意彎下腰，把推動綠能運具當作自家的頭等大事在辦。

基隆市機車商業同業公會理事長王志偉提到，對基隆市的機車行老闆來說，這兩年是決定未來20年生計的關鍵轉折點。面對電動車的浪潮，基層車行原本充滿焦慮，擔心技術跟不上、生意被取代。但基隆市府這兩年的輔導像是一劑強心針，讓傳統車行不再是站在岸邊看著浪潮，而是真正站在綠能轉型的潮浪尖端，成為衝浪的人。

產業發展處長蔡馥嚀說，今年機車轉型政策邁入「深化穩健」階段，鼓勵車行技師取得進階電車維修證照；增添「防火設備」補助，提升維修電車安全防護。此外，尚未加入友善車行的業者最高可申請20萬元，已轉型的業者仍可申請最高10萬元。

今年除持續推動產業轉型再升級補助計畫，產發處預計5月中旬推出「兩都騎機」互動小遊戲，民眾只要在家動動手指，就能透過趣味的情境關卡重新認識在地車行，更有機會參與好康抽獎，把 Apple Watch SE3 等總值8萬元的豐富好禮帶回家。

詳情請洽潮嚮。山海基隆粉絲專頁

基隆市府今年再推出機車行最高20萬轉型補助計畫。記者游明煌／攝影
基隆市府今年再推出機車行最高20萬轉型補助計畫。記者游明煌／攝影

基隆市府今年再推出機車行最高20萬轉型補助計畫。記者游明煌／攝影
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電動機車 邱佩琳 基隆

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