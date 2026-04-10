全中運基隆女中林侑萱跆拳對打先奪金 謝國樑今授旗出征

全國中等學校運動會基隆代表隊今天由市長謝國樑授旗出征，盼選手發揮平時訓練成果突破自我再創紀錄。基隆女中高三林侑萱在先前比賽已先拿下67公斤級對打全國第一名、品勢高女個人賽全國第二名「一金一銀」亮眼成績。

今年全中運基隆共派出417位選手，參賽項目包括桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、射擊、拳擊、輕艇、田徑及游泳等11項競賽。去年基隆獲得8金7銀9銅成績。

謝國樑指出，市府今年度持續投入500萬元推動潛優選手黃金計畫，也提高參賽補助額度膳費自每日200元提升至300元、住宿費也自每晚700元提升至1000元，透過資源整合與重點投入，強化訓練品質與競技表現，近年成績穩定成長，全面提升競技運動發展量能。

謝國樑表示，基隆代表隊的每一位選手，都是城市的驕傲，背後凝聚著教練團的專業付出與家長長期的支持與陪伴，期許所有選手無懼挑戰、全力以赴，在全中運舞台上發揮最佳實力，讓全國看見基隆的拚勁與實力，為城市再創榮耀。

基隆市體育會理事長鄭錦洲說，基隆經費雖然不是很充足，但謝市長非常重視，在營養金等都比照六都來補助，成為選手重要的助力，期盼再創佳績。

基隆代表隊已率先傳捷報，跆拳道項目勇奪1金3銀1銅，士氣大振。基隆市府安排物理治療師、運動醫療及心理諮商等專業團隊，提供全方位照護，協助選手維持最佳狀態。此外，金牌選手除原有的獎勵金外，更有持續性的選手訓練補助金，金額最高每月補助6700元。

林侑萱說，練習雖辛苦，但也很有挑戰，她專注在每一次比賽，未來希望能夠在國際賽事為國爭光。

林侑萱對打由女中簡育南教練及前國手簡億鑫教練帶領，品勢則由世大運金牌李晟綱與家族團隊共同指導。她前年在香港跆拳道品勢世錦賽就曾打敗南韓選手勇奪金牌，自小在基隆成長，升學時選擇繼續留在基隆女中，平時訓練相當辛苦，每天基女一下課就搭車到泰山，由2017年世大運金牌的教練指導，回到基隆常常是晚上11、12點。

基女校長林三維表示，基隆女中培養很多世界金牌，校友陳怡安是1992年巴塞隆納奧運跆拳道針牌得主，林侑萱前年拿下世錦賽金牌，去年在亞洲青年跆拳道錦標賽勇奪品勢銀牌、對打銅牌雙料佳績，表現優異。

全國中等學校運動會基隆代表隊今天由市長謝國樑授旗出征。記者游明煌／攝影

全國中等學校運動會基隆代表隊今天由市長謝國樑授旗出征。記者游明煌／攝影