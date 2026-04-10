被藍控曾收「將誠」百萬政治獻金 綠前議員駁斥：不相干

基隆油汙染事件影響逾10萬用水戶，基檢起訴元凶將誠公司游姓負責人等28人，市府昨重罰共2214萬並撤照。國民黨基隆市黨部今質疑背後金流，指控民進黨前議員張秉鈞於民國112年在民進黨立委初選時，透過其父張錦煌收受將誠公司游姓前負責人100萬元政治獻金。張秉鈞回應表示，兩者不相干，反控有議員參選人藉機博取聲量，深感遺憾。

基隆地檢署查出將誠公司涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河，前天依違反廢棄物清理法、水汙染防治法起訴游姓業者等人。基隆市環保局昨依違反水汙法裁罰將誠2千多萬元等，撤除乙級廢棄物清除許可證，並公布過往有10次裁罰紀錄。市長謝國樑說，裁罰是對業者長期不肖連續的違規行為的整頓處理。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德指出，將誠長期將未經處理的汙水排入基隆河，對市民健康與生態環境造成危害，但前市府未能有效從重處罰，引發外界質疑是否存在「政治撐腰」。

林祐德指出，依基隆地方法院判決書的公開資料，寫明112年3月民進黨立委初選時，當時的擬參選人張秉鈞由其父親張錦煌轉交從游男所收受捐贈贊助參選立委的政治獻金100萬元現金，游男即為將誠公司前負責人（為現任負責人之父）。

林祐德說，前議員張錦煌曾任行政院政務顧問、民進黨基隆市黨部主委及多屆基隆市議員、基隆市議政顧問，不禁讓外界質疑，將誠公司過去幾年違法行為和非法政治獻金是否有關連。

副發言人張家馨表示，國民黨提出三項主張，第一應全面清查金流，釐清是否有其他人員涉及不當利益往來；第二重啟環境稽查全面檢視將誠公司歷次違規改善情形，杜絕再犯；第三請民進黨應對相關爭議向社會公開說明。

張秉鈞對於指控回應表示，將誠游姓前負責人與他父親為過往朋友。游先生於105年罹患癌症後，便專心養病，鮮少參與公司事務。其後因病情加重，於112年將公司交由他人經營後，即不再參與公司事務，並於114年初過世。

張秉鈞表示，對於將誠過往違規事項，相信基隆市政府皆依法開罰，絕無任何關說或不法行為。且基隆自來水汙染事件發生於114年底，對於有議員參選人拿已過世之人作為政治攻擊、藉機博取聲量，深感遺憾。