夏天就是要玩水！台東活水湖開放游泳消暑了

炎炎夏日來臨，為提供民眾更多消暑選擇，台東縣政府今天宣布，即日起至9月底，每天上午8點至下午5點開放活水湖指定戲水區域供民眾游泳使用，現場並設有救生員及管理人員駐守，讓民眾能在安全管理下安心戲水。

縣府農業處表示，去年首次試辦開放活水湖戲水後，吸引不少民眾前往游泳及休憩，在救生與管理機制配合下整體運作順利，也獲得不少好評，因此今年持續推動開放措施，讓更多民眾在夏季有安全又清涼的水域活動選擇。

消息一出，也讓不少民眾相當期待。有民眾表示，活水湖環境開闊、景色優美，夏天能在台東有一處可以安心下水的地方相當難得，「不用跑遠就能消暑，很方便，也比較有度假的感覺」。也有人認為，有救生員在場管理會讓人更放心，適合親子一起前往。

不過農業處提醒，活水湖不同於一般游泳池，水深約達2.5公尺，在水量較多時甚至可能超過4公尺，民眾下水前應評估自身狀況，避免勉強入水；建議配戴浮具或穿著救生衣，12歲以下兒童也必須由成人全程陪同。

由於活水湖屬於國家級濕地環境，縣府也呼籲民眾遵守相關規範，禁止捕捉湖內動植物，並建議使用友善環境的防曬用品。此外，現場僅提供簡易沖水設施，禁止使用清潔用品盥洗，以維護自然生態。