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基隆興隆街邊坡危石不穩定 明起連續2個周六日白天封閉打除

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆興隆街邊坡危石不穩定，明起連續2個周六日白天封閉打除。圖／基隆市府工務處提供
基隆興隆街邊坡危石不穩定，明起連續2個周六日白天封閉打除。圖／基隆市府工務處提供

基隆市通往新北市瑞芳區要道興隆街去年邊坡大規模坍塌，市府復建工程今年1月已完成道路側防落石柵設置，但日前現勘發現上方仍有約50立方公尺危石不穩定恐崩落，將再打除危石，明起連續2個周六日白天雙向封閉。

基隆暖暖區興隆街與新北市瑞芳區相連，去年11月邊坡土石大規模崩塌，封閉多時，造成兩地往來交通大受影響，市府復建防護工程利用道路側狹長的公有土地設置約50公尺、高約12公尺型鋼柵欄，並架設被動式防落石網攔阻邊坡落石外，避免枯木或樹枝掉落砸傷道路通行人車。

市府工務處第一階段工程1月完成作為即時防護設施，日前現地勘查發現邊坡上方仍有約50立方公尺危石，影響穩定性必須將危石打除。

工務處土木工程科長張佑竹表示，將於4月11、12、18、19日，每日上午7時至晚間7時，針對工區範圍實施雙向道路封閉管制，以利高空作業及落石清除避免施工過程發生危害。

張佑竹說，工程針對邊坡潛在不穩定岩塊預防性處理，以人工打除與分段清運，完成後將對邊坡監測強化整體道路安全。

工務處請用路人配合現場交通管制，並提前改道行駛台2丁線（源遠路、粗坑口路），以避開施工路段。

基隆興隆街邊坡危石不穩定，明起連續2個周六日白天封閉打除。圖／基隆市府工務處提供
基隆興隆街邊坡危石不穩定，明起連續2個周六日白天封閉打除。圖／基隆市府工務處提供

基隆興隆街邊坡危石不穩定，明起連續2個周六日白天封閉打除。圖／基隆市府工務處提供
基隆興隆街邊坡危石不穩定，明起連續2個周六日白天封閉打除。圖／基隆市府工務處提供

基隆興隆街邊坡危石不穩定，明起連續2個周六日白天封閉打除。圖／基隆市府工務處提供
基隆興隆街邊坡危石不穩定，明起連續2個周六日白天封閉打除。圖／基隆市府工務處提供

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